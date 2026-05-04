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4 de mayo de 2026 - 08:51
Copa Libertadores

Platense vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores

En la previa de Platense vs Peñarol, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 7 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro designado será Juan Benítez.

Platense vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Peñarol visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores.

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Así llegan Platense y Peñarol

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense ganó su último duelo ante Santa Fe por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Peñarol llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Corinthians. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Platense se quedó con la victoria por 1 a 2.

Segundo en la tabla, El Calamar deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de Peñarol, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. En tercer lugar, sumó 1 unidad.

El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Benítez.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Peñarol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Platense y Peñarol, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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