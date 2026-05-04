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4 de mayo de 2026 - 09:06
Copa Libertadores

Junior vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Junior y Cerro Porteño. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Piero Maza Gómez.

Junior vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Junior y Cerro Porteño, por la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Jaime Morón León.

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Así llegan Junior y Cerro Porteño

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores

Junior quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sporting Cristal por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 1 partido perdido, con 1 gol marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño viene de empatar 1-1 ante Palmeiras. En sus últimos 2 encuentros logró 1 victoria y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 2 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Cerro Porteño quien ganó 1 a 0.

Los dos equipos necesitan urgentemente empezar a sumar para alejarse de la zona roja y recuperar terreno en el torneo. El Tiburón es el colista del grupo y llega con 1 unidad. C. Porteño se ubica en penúltimo lugar y tiene 4 puntos.

Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Junior en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo F - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Junior y Cerro Porteño, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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