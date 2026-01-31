sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 08:27
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) se enfrenta ante la visita Sarmiento por la fecha 3

Independiente Riv. (M) y Sarmiento se enfrentan en el estadio Bautista Gargantini, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El duelo se jugará el martes 3 de febrero desde las 21:15 (hora Argentina).

Independiente Riv. (M) se enfrenta ante la visita Sarmiento por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El juego entre Independiente Riv. (M) y Sarmiento se disputará el próximo martes 3 de febrero por la fecha 3 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Sarmiento

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) ganó por 2-1 el juego pasado ante Huracán.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Sarmiento derrotó 1-0 a Banfield.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 3 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Estudiantes (RC): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Belgrano: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Atlético Tucumán: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Huracán: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Independiente Riv. (M) y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

