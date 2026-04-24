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24 de abril de 2026 - 12:09
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan en el clásico del Parque

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza), que se jugará el domingo 26 de abril desde las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini. Dirige Yael Falcón Pérez.

Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan en el clásico del Parque
BsAs (DataFactory)

Gimnasia (Mendoza) e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo domingo 26 de abril desde las 15:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

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Así llegan Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza)

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) igualó 0-0 frente a Banfield. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 10 goles y le han anotado 3.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de un triunfo 1 a 0 frente a Lanús. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 6 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de abril, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1982, y Independiente Riv. (M) se llevó la victoria por 2 a 0.

Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.

Horario Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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