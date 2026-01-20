Independiente vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Independiente recibirá a Estudiantes, en el marco de la fecha 1 del Apertura, el próximo viernes 23 de enero a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente con un marcador de 0-2.
