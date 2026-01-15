jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 12:10
Superación.

Infancia difícil, trabajo y solidaridad: transformó un baldío en un espacio verde para El Carmen

Tuvo una infancia dura, fue criado en la calle y hoy es trabajador de recolección. Franco logró recuperar un predio rural para que los chicos tengan un lugar donde jugar en El Carmen.

El Carmen - Franco Gutierrez
Como trabajador de recolección, Franco estaba acostumbrado a rescatar juguetes, ropa o calzado para dárselos a otros chicos. Lo que no imaginaba era que esos pequeños gestos iban a terminar convirtiéndose en la recuperación de un predio de dos hectáreas para que otros niños pudieran tener la infancia que él no tuvo.

Su historia arranca mucho antes. “A los dos años me abandonaron. Me crié en la calle”, contó en diálogo con TodoJujuy. La frase explica más que cualquier diagnóstico. Explica por qué recoge juguetes tirados, por qué arma escuelitas de fútbol, por qué sueña con parques y por qué habla todo el tiempo de derechos y oportunidades: “Siempre digo que todos los niños tienen que tener las mismas oportunidades”.

El Carmen - Franco Gutierrez (1)
Franco Gutierrez - El Carmen | Archivo: Todo Jujuy

Franco Gutierrez - El Carmen | Archivo: Todo Jujuy

Un predio vacío, una canchita y un proyecto en El Carmen

La idea empezó con la idea de que los chicos no jugaran más en la calle. Franco agarró una desmalezadora y empezó a limpiar un terreno inmenso. “Comencé con algo pequeño. Hice una canchita de fútbol”, recordó.

Después Franco tocó puertas, golpeó otras y se encontró con una sorpresa: el actor Gastón Pauls se enteró del proyecto, viajó desde Buenos Aires y ayudó a construir un quincho. También gestionó donaciones de juegos infantiles desde Santa Fe. Lo que había comenzado con piedras y pasto ahora tenía forma de plaza.

Con el tiempo, Franco consiguió que el terreno fuese cedido al barrio para destinarlo como espacio verde. Y ahí apareció el sueño grande: “El Carmen no tiene parque deportivo. Mi idea es que este sea el primero”, explicó.

La infancia como punto de partida

Franco habla de niñez como quien habla de cimientos. “Dormir en la calle, ver que otros tenían zapatillas y uno no… por eso quiero que los chicos tengan lo mismo que cualquier niño”, dijo.

En ese predio rural ya funciona una escuelita de fútbol y algunos chicos que empezaron con él con 9 o 10 años hoy tienen 14 o 15. “¿Quién te dice que de ahí no salen un Messi o un basquetbolista? Pero sin herramientas eso nunca va a pasar”, sostuvo.

El pedido

Hoy el proyecto tiene un obstáculo muy concreto que es mantener dos hectáreas limpias a pulmón. La máquina que Franco compró para cortar el pasto se rompió después de tres años y la maleza no espera.

Por eso el pedido es concreto: “No quiero plata, quiero herramientas de trabajo”, sintetizó. Señaló específicamente desmalezadoras, machetes y material básico para sostener el espacio limpio.

