Influencer publicó como es su "mini casa" y generó debate en redes sociales

El clip, que dura apenas un minuto, ha alcanzado más de 13 millones de reproducciones y 690.000 "me gusta", provocando una combinación de asombro, interrogantes y críticas en plataformas sociales.

Las dudas de los usuarios sobre la "mini casa" de la influencer

Mientras algunos felicitaban la inventiva de Elalia para aprovechar un espacio tan reducido, otros cuestionaban la viabilidad y las consecuencias de vivir en un auto. Comentarios tales como “¿Dónde guarda su ropa?” o “¿Esto se considera estar sin hogar?”, reflejan las inquietudes prácticas que surgieron tras la publicación.

Por otro lado, algunas reacciones fueron más allá de lo funcional. Una internauta, que es arquitecta, comentó: "Esto no es saludable a largo plazo". No obstante, Elalia explicó en sus publicaciones que el automóvil no es su hogar habitual, sino un lugar donde se queda provisionalmente después de su jornada laboral.

El material que comparte Elalia se inscribe en una tendencia de simplicidad y estilo de vida sobrio que ganó fuerza en redes sociales. Sus videos abordan maneras innovadoras de vivir y distribuir el entorno, demostrando que, con ingenio y organización, incluso los lugares más reducidos pueden transformarse en viviendas prácticas.