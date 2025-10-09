jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 09:42
Liga Profesional

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Instituto vs Atlético Tucumán. El duelo, a disputarse en el estadio el Olímpico de Córdoba el domingo 12 de octubre, comenzará a las 16:45 horas y será dirigido por Yael Falcón Pérez.

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Instituto recibe el próximo domingo 12 de octubre a Atlético Tucumán por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 16:45 horas en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Atlético Tucumán

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

En la jornada previa, Instituto igualó 0-0 el juego ante San Martín (SJ). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 1 gol y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Platense. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Atlético Tucumán fue el ganador por 3 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Yael Falcón Pérez.

¿Dónde ver el partido entre Instituto y Atlético Tucumán en VIVO?
El choque válido a la fecha 12 del Clausura será emitido por ESPN Premium.
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

