Instituto vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura se jugará el próximo jueves 22 de enero a las 22:15 (hora Argentina).

Central Córdoba (SE) vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Aldosivi vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.

