Inter Miami vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Inter Miami recibirá a DC United, en el marco de la semana 29 de la MLS, el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Chase Stadium.
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Inter Miami viene de vencer a Seattle Sounders con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 8.
DC United obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Orlando City SC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
