Inter Miami vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Inter Miami recibirá a DC United, en el marco de la semana 29 de la MLS, el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Chase Stadium.

Así llegan Inter Miami y DC United El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS Inter Miami viene de vencer a Seattle Sounders con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS DC United obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Orlando City SC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs New York City FC: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New England Revolution: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Atlanta United: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Philadelphia Union: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Charlotte FC: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Atlanta United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Inter Miami y DC United, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

