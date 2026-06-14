EJESA informó que este domingo 14 de junio se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en un sector de San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mejora en la red. La tarea se extenderá de 8 a 14 horas.
Vecinos de barrio Almirante Brown y zonas aledañas deberán tomar recaudos este domingo por una interrupción programada de energía eléctrica que se realizará durante la mañana y parte del mediodía.
De acuerdo al informe de la empresa, la interrupción será necesaria para avanzar con tareas de mantenimiento y mejora del sistema eléctrico, con el objetivo de reforzar la seguridad y calidad del servicio en el sector.
Zonas afectadas por la interrupción
La interrupción programada alcanzará a sectores de barrio Almirante Brown, entre calles El Gaucho, avenida Párroco Marshke, Zegada, Carlos Gardel, avenida Azopardo, avenida Almirante Brown y zonas cercanas.
El horario previsto para los trabajos será de 8 a 14 horas, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con anticipación el uso de artefactos eléctricos, carga de celulares, conservación de alimentos y otras actividades que dependan del servicio.
Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo domingo
Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo domingo
Qué trabajos se realizarán
Según detallaron, las tareas incluyen el cambio de crucetas, la renovación de estructuras que sostienen los conductores, el reemplazo de seccionadores y maniobras para aislar sectores de la red de manera segura.
También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir inconvenientes y mejorar la seguridad del sistema.
Desde la empresa aclararon que estas mejoras requieren la interrupción del servicio para que el personal pueda operar de manera segura.
LO MÁS IMPORTANTE
- La interrupción será el domingo 14 de junio.
- El horario previsto es de 8 a 14 horas.
- Afectará a barrio Almirante Brown y zonas aledañas.
- Se realizarán trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica.
- También habrá despeje de ramas cercanas a líneas eléctricas.
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