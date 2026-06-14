Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo domingo

EJESA informó que este domingo 14 de junio se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en un sector de San Salvador de Jujuy , debido a trabajos de mejora en la red. La tarea se extenderá de 8 a 14 horas.

Servicios. Interrupción programada de energía en San Salvador, El Talar y San Antonio

Servicios. Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Vinalito

Vecinos de barrio Almirante Brown y zonas aledañas deberán tomar recaudos este domingo por una interrupción programada de energía eléctrica que se realizará durante la mañana y parte del mediodía.

De acuerdo al informe de la empresa, la interrupción será necesaria para avanzar con tareas de mantenimiento y mejora del sistema eléctrico, con el objetivo de reforzar la seguridad y calidad del servicio en el sector.

La interrupción programada alcanzará a sectores de barrio Almirante Brown , entre calles El Gaucho, avenida Párroco Marshke, Zegada, Carlos Gardel, avenida Azopardo, avenida Almirante Brown y zonas cercanas.

El horario previsto para los trabajos será de 8 a 14 horas, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con anticipación el uso de artefactos eléctricos, carga de celulares, conservación de alimentos y otras actividades que dependan del servicio.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo domingo Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo domingo

Qué trabajos se realizarán

Según detallaron, las tareas incluyen el cambio de crucetas, la renovación de estructuras que sostienen los conductores, el reemplazo de seccionadores y maniobras para aislar sectores de la red de manera segura.

También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir inconvenientes y mejorar la seguridad del sistema.

Desde la empresa aclararon que estas mejoras requieren la interrupción del servicio para que el personal pueda operar de manera segura.

LO MÁS IMPORTANTE