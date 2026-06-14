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14 de junio de 2026 - 09:47
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Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo

Los trabajos en este domingo 14 de junio incluyen cambio de crucetas, seccionadores y despeje arbóreo para mejorar la seguridad del sistema.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

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Vecinos de barrio Almirante Brown y zonas aledañas deberán tomar recaudos este domingo por una interrupción programada de energía eléctrica que se realizará durante la mañana y parte del mediodía.

De acuerdo al informe de la empresa, la interrupción será necesaria para avanzar con tareas de mantenimiento y mejora del sistema eléctrico, con el objetivo de reforzar la seguridad y calidad del servicio en el sector.

Zonas afectadas por la interrupción

La interrupción programada alcanzará a sectores de barrio Almirante Brown, entre calles El Gaucho, avenida Párroco Marshke, Zegada, Carlos Gardel, avenida Azopardo, avenida Almirante Brown y zonas cercanas.

El horario previsto para los trabajos será de 8 a 14 horas, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con anticipación el uso de artefactos eléctricos, carga de celulares, conservación de alimentos y otras actividades que dependan del servicio.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este domingo domingo
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Qué trabajos se realizarán

Según detallaron, las tareas incluyen el cambio de crucetas, la renovación de estructuras que sostienen los conductores, el reemplazo de seccionadores y maniobras para aislar sectores de la red de manera segura.

También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir inconvenientes y mejorar la seguridad del sistema.

Desde la empresa aclararon que estas mejoras requieren la interrupción del servicio para que el personal pueda operar de manera segura.

LO MÁS IMPORTANTE

  • La interrupción será el domingo 14 de junio.
  • El horario previsto es de 8 a 14 horas.
  • Afectará a barrio Almirante Brown y zonas aledañas.
  • Se realizarán trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica.
  • También habrá despeje de ramas cercanas a líneas eléctricas.

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