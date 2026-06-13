Interrupción programada de energía en Perico este sábado

Perico tendrá interrupción de energía por trabajos de EJESA

Una interrupción programada de energía eléctrica afectará este sábado 13 de junio a distintos sectores de Perico, debido a trabajos de mejora y mantenimiento que realizará EJESA en la red de distribución. La suspensión del servicio será de 8:30 a 14:30 aproximadamente.

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Según informó la empresa, la medida alcanzará a barrio Obrero, 115 Viviendas, barrio Centro, barrio La Chacra, barrio Nueva Ciudad, barrio Santa Rosa, La Ripiera, El Pongo y zonas aledañas.

Desde EJESA indicaron que durante la jornada se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas.

Estos trabajos buscan prevenir contactos que puedan ocasionar fallas en el servicio, especialmente en sectores donde la vegetación se encuentra próxima al tendido eléctrico.

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Recomendación para los vecinos

La empresa explicó que este tipo de tareas permite mejorar la seguridad, confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico para los usuarios.

Los horarios informados son aproximados y pueden variar de acuerdo con el avance de los trabajos. Se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que dure la interrupción programada.

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