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13 de junio de 2026 - 10:10
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Interrupción programada de energía en Perico este sábado

EJESA realizará tareas de despeje arbóreo para prevenir fallas y mejorar la seguridad del servicio eléctrico en Perico este sábado 13 de junio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según informó la empresa, la medida alcanzará a barrio Obrero, 115 Viviendas, barrio Centro, barrio La Chacra, barrio Nueva Ciudad, barrio Santa Rosa, La Ripiera, El Pongo y zonas aledañas.

Qué trabajos se realizarán en Perico

Desde EJESA indicaron que durante la jornada se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas.

Estos trabajos buscan prevenir contactos que puedan ocasionar fallas en el servicio, especialmente en sectores donde la vegetación se encuentra próxima al tendido eléctrico.

Perico tendrá interrupción de energía por trabajos de EJESA
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Recomendación para los vecinos

La empresa explicó que este tipo de tareas permite mejorar la seguridad, confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico para los usuarios.

Los horarios informados son aproximados y pueden variar de acuerdo con el avance de los trabajos. Se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que dure la interrupción programada.

Lo que tenés que saber

  • La interrupción programada será este sábado 13 de junio.
  • Afectará a distintos sectores de Perico.
  • El horario será de 8:30 a 14:30 aproximadamente.
  • Las zonas alcanzadas son barrio Obrero, 115 Viviendas, barrio Centro, barrio La Chacra, barrio Nueva Ciudad, barrio Santa Rosa, La Ripiera, El Pongo y zonas aledañas.
  • EJESA realizará tareas de despeje arbóreo.

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