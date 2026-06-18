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18 de junio de 2026 - 14:16
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Irán desafía a Bélgica en un duelo clave por el Grupo G del Mundial

Irán se mide ante Bélgica en el estadio Los Ángeles el domingo 21 de junio a las 16:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Darío Herrera.

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Irán desafía a Bélgica en un duelo clave por el Grupo G del Mundial
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo domingo 21 de junio, Irán enfrentará a Bélgica en el estadio Los Ángeles, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo G del Mundial.

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El Grupo G también quedó completamente igualado tras una primera jornada marcada por los empates. Tras sumar un único punto en sus respectivos estrenos, los seleccionados belga e iraní buscarán en esta fecha encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

El debut de Bélgica dejó sensaciones encontradas tras un pálido empate ante Egipto. Los Faraones golpearon primero gracias a Emam Ashour y los Diablos Rojos sufrieron para imponer su juego. Finalmente, la reacción belga se tradujo en un gol con fortuna, cuando un centro hacia Romelu Lukaku se desvió en el defensor Mohamed Hany y decretó el 1-1 definitivo.

Irán protagonizó uno de los encuentros más atractivos del arranque del Mundial al empatar 2-2 con Nueva Zelanda. Elijah Just fue la gran figura de los oceánicos con dos goles, aunque Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi respondieron para sellar el empate iraní.

No existen antecedentes entre Bélgica e Irán, por lo que el encuentro supondrá el primer cruce entre ambas selecciones.

Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Bélgica en el próximo partido del Mundial
  • Grupo G - Fecha 3: vs Nueva Zelanda: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Irán en el próximo partido del Mundial
  • Grupo G - Fecha 3: vs Egipto: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)
Horario Bélgica e Irán, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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