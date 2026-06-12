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12 de junio de 2026 - 10:13
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Irán y Nueva Zelanda chocan por primera vez frente a frente en un Mundial

Todo lo que tienes que saber en la previa de Irán vs Nueva Zelanda. El duelo, a disputarse en el estadio Los Ángeles el lunes 15 de junio, comenzará a las 22:00 (hora Argentina).

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Irán y Nueva Zelanda chocan por primera vez frente a frente en un Mundial
BsAs (DataFactory)

Irán recibe el próximo lunes 15 de junio a Nueva Zelanda por la fecha 1 del grupo G del Mundial, a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Los Ángeles.

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Con este partido se completará la primera jornada del Grupo G, en lo que será el debut absoluto de este duelo en el marco de un Mundial.

Esta será la séptima participación de Irán, tras sus pasos por Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Aunque el seleccionado asiático nunca ha logrado superar la fase de grupos, estuvo muy cerca de hacer historia en 2018, cuando quedó a tan solo un punto de clasificar a los octavos de final.

Tres veces campeón de Asia, los Príncipes de Persia sellaron su clasificación al Mundial 2026 tras una campaña muy sólida, en la que sufrieron apenas una derrota en 16 partidos. Ese recorrido le permitió asegurar su cuarta presencia consecutiva.

Por su parte, Nueva Zelanda se prepara para su tercera cita mundialista. El conjunto oceánico buscará su primera victoria en este torneo, tras sus participaciones previas en España 1982 y Sudáfrica 2010.

Aunque nunca consiguió avanzar más allá de la fase de grupos, los All Whites tuvieron una recordada actuación en Sudáfrica al terminar invictos luego de empatar ante Eslovaquia, Italia (campeona defensora en aquel momento) y Paraguay.

Este será el primer enfrentamiento en Mundiales entre Irán y Nueva Zelanda. El historial general cuenta con dos antecedentes previos: un empate sin goles en un amistoso en 1973 y una victoria iraní por 3-0 en 2003, cuando se disputó la Copa Desafío AFC-OFC.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Irán en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo G - Fecha 2: vs Bélgica: 21 de junio - 16:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 3: vs Egipto: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nueva Zelanda en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo G - Fecha 2: vs Egipto: 21 de junio - 22:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 3: vs Bélgica: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)
Horario Irán y Nueva Zelanda, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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