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9 de abril de 2026 - 19:53
País.

Javier Milei defendió su gestión y pidió paciencia: "La Argentina está mucho mejor que en 2023"

El Presidente publicó un descargo en redes sociales en medio de cuestionamientos al Gobierno y aseguró que el rumbo económico “es el correcto”.

Javier Milei.

Javier Milei.

Javier Milei volvió a defender el rumbo de su gestión con un fuerte mensaje en redes sociales, en el que aseguró que la Argentina “está mucho mejor que en 2023” y reclamó paciencia frente a los tiempos de la recuperación económica. El Presidente sostuvo que los avances no llegan de la misma manera a toda la sociedad, pero insistió en que cambiar el rumbo actual sería “dinamitar lo logrado”.

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El descargo fue publicado en medio de cuestionamientos al Gobierno y del impacto político por la causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, uno de los funcionarios más cercanos al oficialismo. En ese contexto, Milei eligió volver a expresarse a través de X, la red social que usa con mayor frecuencia para fijar posición sobre temas de agenda.

“La Argentina está mucho mejor que en 2023”

En su publicación, el mandatario afirmó que los datos económicos muestran una mejora clara en relación con el escenario de 2023 y cuestionó a quienes sostienen que la situación general del país sigue siendo negativa. “Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023”, escribió.

También apuntó contra los medios y parte de la oposición al señalar que “resulta insostenible” que se insista con que “todo está mal” cuando, según dijo, el país tiene el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años.

De todos modos, Milei reconoció que esa mejora no se refleja por igual en toda la población. “Sería intelectualmente deshonesto” afirmar que todos los argentinos están viviendo mejor, admitió. En esa línea, planteó que las estadísticas muestran promedios y que hay sectores que siguen atravesando situaciones extremas.

Defensa del rumbo económico y críticas al kirchnerismo

El jefe de Estado, que llegará entre las 18 y las 19 horas, será recibido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo.
Javier Milei.

Javier Milei.

El jefe de Estado aseguró que la salida es sostener la actual política económica y reiteró que el ajuste aplicado fue necesario para corregir los desequilibrios heredados. “Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, señaló.

Además, vinculó las dificultades recientes con la herencia del kirchnerismo y calificó los últimos meses como una consecuencia del daño económico acumulado. “Estos últimos meses fueron duros”, sostuvo, antes de atribuir ese escenario a “las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas”.

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Inflación, pobreza y expectativas para los próximos meses

Horas antes de ese mensaje, Milei había dado una entrevista a la TV Pública, donde también se refirió al contexto económico. Allí reconoció que el último trimestre fue complejo en materia inflacionaria, aunque afirmó que la tendencia volverá a bajar en los próximos meses. “Ha sido un trimestre complicado en materia inflacionaria, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”, aseguró.

En esa misma entrevista, anticipó que los datos de abril mostrarán una desaceleración de la inflación y una mejora en los indicadores sociales. Según planteó, los números del segundo trimestre sobre pobreza “van a empezar a recomponerse”.

Milei cerró su mensaje reafirmando su convicción sobre el rumbo elegido y sostuvo que no dudó al tomar las decisiones de Gobierno porque sabe “lo que hay que hacer” y tiene la determinación de llevarlo adelante.

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