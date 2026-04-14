Javier Milei: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna"

Javier Milei habló este lunes luego de conocerse el dato de inflación de marzo y admitió que el número informado por el INDEC fue negativo para el Gobierno. El Índice de Precios al Consumidor marcó 3,4% en el tercer mes del año y acumuló 32,6% en los últimos doce meses .

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A través de sus redes sociales, el Presidente reconoció el impacto del dato y sostuvo que la suba de precios de marzo no fue la esperada por el oficialismo. En ese marco, buscó explicar el resultado apoyándose en los argumentos que ya había planteado el ministro de Economía, Luis Caputo.

"El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente", dijo.

De acuerdo con el informe del INDEC, uno de los factores centrales fue el comportamiento de los precios regulados , que aumentaron 5,1% en marzo. Allí influyeron ajustes en servicios públicos, transporte y educación.

Además, la división Educación encabezó las subas mensuales con un incremento de 12,1%, impulsada por el inicio del ciclo lectivo. En segundo lugar apareció Transporte, con una suba de 4,1%, traccionada por el aumento de combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

Por otra parte, el IPC núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, se ubicó en 3,2%, mientras que los precios estacionales subieron apenas 1%, ayudados por bajas en frutas y verduras.

El Gobierno espera una desaceleración

Pese al dato de marzo, desde el Gobierno sostienen que en los próximos meses debería retomarse una tendencia de desaceleración. Milei anticipó que volverá a referirse al tema en la AmCham Summit y defendió la mirada oficial sobre la marcha de la economía.

El dato de marzo generó confirmó una aceleración respecto de enero y febrero, que habían sido de 2,9%, y porque consolida una serie de aumentos que ya lleva varios meses consecutivos.

Aun así, la Casa Rosada insiste en que el escenario tenderá a mejorar y que el número de marzo respondió a factores puntuales que no deberían repetirse con la misma intensidad en abril.