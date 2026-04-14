Javier Milei: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna"

A través de sus redes sociales, el Presidente reconoció el impacto del dato y sostuvo que la suba de precios de marzo no fue la esperada por el oficialismo. En ese marco, buscó explicar el resultado apoyándose en los argumentos que ya había planteado el ministro de Economía, Luis Caputo.
"El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente", dijo.
Qué rubros empujaron la inflación de marzo
De acuerdo con el informe del INDEC, uno de los factores centrales fue el comportamiento de los precios regulados, que aumentaron 5,1% en marzo. Allí influyeron ajustes en servicios públicos, transporte y educación.
Además, la división Educación encabezó las subas mensuales con un incremento de 12,1%, impulsada por el inicio del ciclo lectivo. En segundo lugar apareció Transporte, con una suba de 4,1%, traccionada por el aumento de combustibles, transporte público y pasajes aéreos.
Por otra parte, el IPC núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, se ubicó en 3,2%, mientras que los precios estacionales subieron apenas 1%, ayudados por bajas en frutas y verduras.