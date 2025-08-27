miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 16:58
Política.

Javier Milei habló tras el ataque a la caravana de La Libertad Avanza: qué dijo

Javier Milei fue evacuado de urgencia y más tarde apuntó contra el kirchnerismo en un duro posteo en redes sociales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei y su comitiva.

Javier Milei y su comitiva.

Minutos más tarde, el mandatario utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido. En un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Milei compartió una foto junto a su hermana Karina Milei y al diputado José Luis Espert, en Olivos, y lanzó duras críticas contra el kirchnerismo.

01551e6d-9f47-4e52-8acb-fd1314f9146a
Posteo de Javier Milei tras el ataque.

Posteo de Javier Milei tras el ataque.

El ataque ocurrió en plena campaña rumbo a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Según fuentes oficiales, la agresión no dejó heridos, aunque obligó a la interrupción de la actividad proselitista y a la rápida evacuación del Presidente y sus acompañantes.

Desde el Gobierno nacional, se responsabilizó al kirchnerismo por los incidentes y se denunció una estrategia de “violencia política” contra el oficialismo.

También, desde las redes de La Libertad Avanza, se refirieron a la situación:

Embed

Javier Milei refuerza la polarización

El Presidente evitó referirse a la polémica y mantuvo su estrategia de confrontación con el kirchnerismo. “Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que permite el fraude”, advirtió, denunciando prácticas como el voto cadena y la compra de voluntades.

Fue la segunda vez en el año que Milei visitó la Tercera Sección Electoral: la primera fue en La Matanza, donde se mostró junto a todos los candidatos libertarios bajo el lema “kirchnerismo nunca más”.

ATACARON A MILEI - IG

Críticas desde la intendencia

Previo al acto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, criticó la visita presidencial: “Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a inaugurar una obra o a traer patrulleros, no a generar caos en la avenida Yrigoyen”.

Además, pidió a los vecinos expresarse sin violencia pese a las convocatorias en redes para repudiar la llegada del mandatario: “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. El lugar para reclamar es en las urnas”, subrayó.

Según confirmaron fuentes oficiales, la actividad en Lomas no será la última antes del cierre. Milei encabezará actos en distintos puntos del Conurbano bonaerense, con un cierre de campaña en Moreno, distrito clave de la Primera Sección Electoral.

