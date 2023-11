Javier Milei informó que hará un ajuste "de shock" de 15% del PBI

El principal representante de La Libertad Avanza se comprometió, sin embargo, a “2025 que va a ser brillante con una tasa de inflación cayendo y los salarios volando en dólares”.

Al cuestionarle sobre las inversiones en infraestructura, el futuro mandatario respondió: “Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la híper”. Y hasta alertó en esa línea: “Ministro que me gasta más lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal”.

De paso destacó que “la convertibilidad recibió de Alfonsín un sueldo promedio de 180 dólares y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos de promedio un sueldo de 300 dólares y, si logramos el resultado de convertibilidad, podemos llevar el salario a que sea seis veces mas grande”, indicó.

En relación a la reunión celebrada el martes por la mañana con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, detalló en una entrevista con el periodista Manuel Adorni para su canal de Youtube: "Fue una charla muy cordial y productiva. Planteamos nuestras diferencias de manera educada".

El defensor de las ideas libertarias relató el desarrollo de esa reunión con el actual mandatario saliente, la cual culminó con la icónica fotografía que exhibía cierta distancia y una escena extremadamente protocolar, donde apenas se distinguían dos vasos de agua en el centro.

"Estuvimos un rato largo hablando, para mí fue valioso, hablamos de la transición, de política interna, de política internacional. Y también de la cuestión social. Fue una charla productiva", insistió.

Destacó la presencia de múltiples aspectos en los que discrepan, pero subrayó que expresaron sus divergencias de manera respetuosa: "Acá lo que manda es el pragmatismo. En ese sentido, es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que cuenta cómo la ve", dijo.

Durante la entrevista con Fantino, el futuro mandatario compartió una anécdota graciosa que ocurrió durante la reunión: "Alberto me hizo un chiste muy simpático, dijo que la escena se parecía a uno de una inmobiliaria que le muestra la casa. Y yo le dije 'soy el nuevo inquilino'".

A eso le sumó una frase mas política: "Si estoy diciendo 'soy el nuevo inquilino', estoy siendo claro. Voy a estar transitoriamente. Esto es un trabajo para mí".

Y siguió: "Yo también estoy teniendo mucho diálogo con Macri. Aporta mucho desde la experiencia. Son cosas que después en momentos críticos ayuda mucho".

Cuando Adorni le preguntó sobre la posibilidad de una hiperinflación, el recién elegido líder del país no descartó esa posibilidad: "Sabemos que el riesgo de la híper está, y nosotros haremos todos los esfuerzos para evitarlo. Una de las grandes líneas de acción es un muy fuerte ajuste fiscal para ir a déficit financiero cero. Eso sigificaría que sos solvente, que podés pagar tus deudas".

"El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", aseguró más tarde en diálogo con Neura.

Cuando se le consultó si está de acuerdo con la perspectiva de Macri sobre la implementación de gran parte de sus propuestas económicas en los primeros seis meses del año, Milei asintió y expresó que se avecinan tiempos difíciles.

"Van a ver seis meses que van a ser muy duros. Nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer. Nosotros proponemos que el ajuste lo pague la política, pero es meterse en el gasto de la política, sino en partidas donde roba la política", alertó.

En ese contexto, subrayó que a pesar de haber conformado un "equipo seleccionado" para gestionar la economía, se comprometerá de manera constante. "Al ministro de Economía lo elegí yo. Una de las cosas que va a sorprender a la gente es que estamos armando un seleccionado. No me importa de dónde vienen. Va a ser inexorable que me meta en temas económicos", destacó.

"¿Tenés temor de lo que pase en la calle?", le preguntó Adorni. Sin dudar, Milei respondió: "Se aplicará la ley. Y no me voy a dejar extorsionar. Si no, no resolvemos más esto. Hay una parte del discurso en la que digo que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si cedemos a la extorsión ya no seremos 130 en el ranking mundial, sino el último. Me siento respaldado con las fuerzas de seguridad".

El diálogo entre el Papa Francisco y Javier Milei

Recientemente se reveló que el Papa Francisco fue otra de las figuras que se comunicó con el nuevo Presidente. Al respecto, Milei compartió algunos pormenores de la conversación: "Me llamó para felicitarme, fue una charla interesante. Valoró el coraje y sabiduría en esta pelea. Le dije que coraje tengo, pero que sabiduría lo estoy trabajando".

En esa línea, agregó: "Después me dijo que le resultó interesante nuestro ministerio de capital humano y cómo nosotros pensamos dinamizar a la sociedad desde dicho ministerio. Cómo convertir al capital humano en el eje central de nuestra política de crecimiento. En ese contexto, mostró una posición interesante. Además lo invité a venir a Argentina, que sería recibido con honores".

En relación a las transformaciones fundamentales que propuso durante la campaña, expresó que el 11 de diciembre se presentarán en el Congreso una serie de reformas significativas, con la intención de posteriormente considerar la posibilidad de reducir los impuestos.

Expresó además su visión acerca de cómo imagina que se encontrará Argentina en un lapso de cuatro años: "Si nosotros logramos hacer las reformas que planeamos, estamos seguros que en la elección de medio término podemos hacer una elección histórica. Y eso hará que podamos profundizar aún mucho más las reformas estructurales. Es una economía con crecimiento fuerte, con fuerte recuperación de salarios y con una gran caída de pobreza e indigencia".

Sobre la convertibilidad, dijo que la idea es que la dolarización se pueda instrumentar en un año.

Posteriormente, en una conversación con el diario La Nación, Milei narró la experiencia que vivió anteriormente mientras se dirigía a la Quinta de Olivos. Descendió del vehículo para saludar a un conjunto de niños que, desde la parte superior de un autobús escolar, lo identificaron.

"Protocolarmente no estuvo bien bajar del auto a saludar a los nenes. Tengo que incorporar algunas restricciones que se me ve va a hacer difícil. Yo tengo un lugar cercano con la gente. Los chicos me identificaron y mi reacción fue bajar del auto y saludarlos, pero sé que no estuvo bien", admitió.

Javier Milei: "La privatización de YPF va a tardar dos años"

En la cuarta instancia de diálogo que llevó a cabo en su extenso día, esta vez en A24, Milei abordó otra de las iniciativas que había adelantado: la privatización de YPF. Además, estableció un plazo que claramente resulta ser aproximado. "Va a tardar dos años", indicó.

"Necesitamos tanto a Enarsa como YPF para hacer la transición energética. También vamos a racionalizar dicha empresa. Eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera", insistió sobre ese punto.

También aseguró, en esa nota, que "el 10 de diciembre" le contará "a los argentinos de manera cruda la situación del país" y que "bajar la inflación tarda entre 18 y 24 meses". "Decir otra cosa es mentirle a la gente", aclaró.