martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 10:14
Política internacional.

Javier Milei no irá a la cumbre del G20 en apoyo al boicot de Donald Trump

El Gobierno nombró al canciller Pablo Quirno para representar al país en la cumbre del G20, que se realizará el 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo.

Por  Redacción de TodoJujuy
Se llevará a cabo del 22 al 23 de noviembre en Johannesburgo.

Se llevará a cabo del 22 al 23 de noviembre en Johannesburgo.

El presidente Javier Milei decidió no asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica, sumándose al boicot impulsado por Donald Trump, en un nuevo gesto de afinidad con Estados Unidos. En su lugar, el Gobierno enviará al canciller Pablo Quirno como representante en el encuentro de las veinte principales economías del mundo, previsto del 22 al 23 de noviembre en Johannesburgo.

Durante las últimas semanas, distintos sectores habían insistido discretamente en la importancia de la presencia de Milei como señal de apoyo a una de las plataformas internacionales más relevantes.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump junto a su par de la Argentina en la Casa Blanca.

Debate interno y críticas por la ausencia presidencial

Pese a esas presiones, el mandatario argentino optó por seguir la postura del presidente estadounidense, quien ya había confirmado con antelación su ausencia en la cumbre global.

“Sería importante que, pese a la ausencia de Trump, Milei diera un gesto de que la Argentina busca acercarse a socios que no son solo los Estados Unidos”, expresaron en las últimas semanas diversas fuentes diplomáticas internacionales de alto rango.

Por su parte, funcionarios veteranos de la Cancillería, con trayectoria en foros multilaterales, coincidieron en que la opción más acertada habría sido la presencia del Presidente en Johannesburgo, representando al país en el máximo nivel de la cumbre.

Javier Milei se bajó de la cumbre del G20 en una muestra de apoyo al boicot impulsado por Donald Trump.

Reclamos por la baja participación argentina en foros internacionales

En un escenario global cada vez más multipolar y diversificado en lo comercial, dentro del Gobierno existen sectores que respaldan la estrecha relación con Estados Unidos, aunque también reconocen la necesidad de que la Argentina preserve sus vínculos tradicionales con los países occidentales y refuerce su acercamiento a nuevas alianzas en África y Asia, regiones con creciente peso geopolítico y estratégico.

El Gobierno enviará al canciller Pablo Quirno a la reunión de los 20 países más desarrollados del mundo.

Por otro lado, durante la cumbre del G20 celebrada el año pasado en Río de Janeiro, el Ejecutivo de Lula da Silva presentó una queja formal ante la escasa presencia de funcionarios argentinos en las instancias preparatorias del encuentro internacional.

Son reuniones entre ministros que se desarrollan durante todo el año y en las que, pese a la cercanía con Brasil, la presencia argentina fue escasa en la edición anterior. Este hecho constituye una muestra clara de las observaciones y cuestionamientos que pueden surgir por la limitada intervención del país en este tipo de espacios internacionales.

