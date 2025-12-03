miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 12:21
Política.

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales

Este miércoles juran 127 nuevos diputados nacionales y se redefine el mapa político en la Cámara baja: LLA pasa a ser la primera minoría con 95 bancas.

Por  Maria Eugenia Burgos
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezará la sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la jura de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre.

El acto, de características protocolares, será el estreno de La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la pérdida de legisladores de Unión por la Patria.

Sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación

En una sesión especial realizada antes de la jura, la Cámara de Diputados aceptó las renuncias pendientes de los legisladores que dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña.

La renovación parlamentaria incorpora perfiles diversos: desde funcionarios nacionales y provinciales hasta periodistas, conductores de streaming, modelos, deportistas y un sacerdote.

La sesión preparatoria prevista para este miércoles será presidida por el diputado de más edad, en este caso el radical chaqueño Gerardo Cipollini (82 años), y luego el pleno tendrá la oportunidad de elegir a un presidente provisional, que será quien les tome juramento a los diputados entrantes. No se descarta que sea la misma persona.

Luego de las juras de los diputados se procederá a la elección de autoridades, comenzando por el presidente de la Cámara, que será revalidado (Martín Menem) y luego tres vicepresidencias. Con cambios alcanzados en las últimas horas, La Libertad Avanza sería la primera minoría.

Quiénes son los funcionarios que dejan sus cargos para asumir

Entre los funcionarios nacionales que asumen como diputados se destaca el ministro de Defensa, Luis Petri, electo por Mendoza. También ingresa Sebastián Pareja (LLA), subsecretario de Integración Sociourbana, que fue electo por la provincia de Buenos Aires junto a otros funcionarios oficialistas como Gladys Humenuk (Correo Argentino) y Hernán Urien (director general de Programas de Gobierno bajo la órbita de Eduardo “Lule” Menem).

A nivel provincial, fue electa la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, por Provincias Unidas, quien presentó su renuncia para asumir como diputada nacional.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (Tucumán Primero) y el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín (Por San Juan), son la excepción: fueron elegidos pero no asumirán. En lugar de Jaldo ingresará Javier Noguera, y la banca de Martín será ocupada por Carlos Jaime.

Quienes sí asumirán son los ex gobernadores de Misiones Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia) y Schiaretti (Provincias Unidas). También asumirán sus bancas los jefes comunales: Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas (Formosa), electo por La Libertad Avanza, y Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas (Chaco), por Fuerza Patria.

Los que vienen de afuera de la política

La renovación de la mitad de la Cámara incluye figuras provenientes de otros ámbitos. En la provincia de Buenos Aires fueron electos por La Libertad Avanza Karen Reichardt, conductora de un programa en la TV Pública, y Sergio “Tronco” Figliuolo, conductor del streaming Neura.

La periodista Karina Maureira ingresa por Neuquén (La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa) y Gabriela Flores, también periodista, por Salta (La Libertad Avanza).

Entre los “outsiders” más notorios están la modelo Virginia Gallardo, electa por Corrientes por LLA, y el tenista Diego Hartfield, electo en Misiones por el mismo partido.

Los referentes políticos que regresan

Por la provincia de Buenos Aires ingresan figuras destacadas de Fuerza Patria como Taiana, Grabois, Hugo Antonio Moyano (hijo del líder de Camioneros) y Hugo Yasky (secretario general de la CTA).

Por Santa Fe asume Agustín Rossi, ex ministro de Defensa durante la presidencia de Alberto Fernández. Y por Santa Cruz ingresa el sacerdote Juan Carlos Molina, referente de la Fuerza Santacruceña.

El Frente de Izquierda incorpora 3 figuras relevantes: Myriam Bregman por la Ciudad de Buenos Aires, y Nicolás del Caño y Romina del Plá por la provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño por el PRO, encabezó la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y fue electo diputado, pero no asumirá su banca porque el presidente Javier Milei lo designó ministro del Interior.

Las disputas por la composición final de la Cámara

Con estas incorporaciones, y otros cambios de bancada de PRO y el radicalismo, La Libertad Avanza alcanzaba las 94 bancas y disputaba la primera minoría con Fuerza Patria, que también cuenta con 94 diputados tras la confirmación de que 3 legisladores catamarqueños abandonarán el bloque peronista. Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, quienes responden al gobernador Raúl Jalil y conformarán un bloque propio separado de Unión por la Patria.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Francisco Morchio, entrerriano surgido del PRO que integraba el bloque de Encuentro Federal, se suma al bloque de La Libertad Avanza, que llega a 95 escaños y se convierte en primera minoría.

