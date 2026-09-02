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2 de septiembre de 2026 - 19:42
País.

Javier Milei ratificó que no flexibilizará la política fiscal y monetaria: "La respuesta es no"

El Presidente defendió su programa económico, apuntó contra el populismo y aseguró que mantendrá el rumbo de cara a las elecciones de 2027.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

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Piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal y la respuesta es no”, sostuvo el mandatario durante su discurso, en el que también dejó varias referencias al escenario electoral de 2027.

Milei afirmó que su propuesta implica riesgos e incertidumbre, pero insistió en la necesidad de sostener el camino elegido. “Tenemos que mantenernos en este rumbo y que elijan los argentinos”, expresó. Además, consideró que las ideas de un espacio político deben traducirse en resultados electorales y de gestión.

La defensa del plan económico

Durante su exposición, el Presidente aseguró sentirse “orgulloso” de no utilizar todas las herramientas disponibles para intervenir en la economía y vinculó esa decisión con la defensa de la propiedad privada y las libertades individuales. “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas”, remarcó.

Javier Milei.

Javier Milei.

También defendió los resultados económicos de su administración y afirmó que su gestión “sacó a 14 millones de personas de la pobreza”, una declaración realizada por el propio mandatario durante el evento.

De cara a 2027, Milei endureció el tono y planteó que las próximas elecciones volverán a enfrentar dos modelos diferentes. En ese contexto, aseguró: “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”.

Déficit, reformas y proyección a largo plazo

Milei dedicó parte del discurso a destacar el equilibrio fiscal y recordó que, al asumir, el déficit del Tesoro equivalía a cinco puntos del PBI. También atribuyó al ministro de Economía, Luis Caputo, parte de los resultados obtenidos y destacó que el Gobierno avanzó sin recurrir a medidas como un corralito o un Plan Bonex.

Además, proyectó que, si logra la reelección, Argentina podría crecer a tasas del 7% u 8% anual y convertirse, en tres décadas, en una de las principales potencias mundiales.

El Presidente mencionó también proyectos impulsados recientemente por el Ejecutivo, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y acuerdos internacionales vinculados con patentes y comercio.

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