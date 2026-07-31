Javier Milei respaldó a Manuel Adorni y aseguró que "es una persona honesta"

Tras la gran repercusión generada por su aparición en A la Barbarossa , el presidente de la Nación, Javier Milei , volvió a hablar sobre uno de los asuntos que mayor impacto tuvo en la escena política durante las últimas semanas: la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete .

La salida del funcionario se produjo a fines de junio de este año , luego de la polémica surgida por cuestionamientos sobre su patrimonio y la apertura de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito , además de señalamientos vinculados a gastos y posibles irregularidades en contrataciones del Estado .

En lugar de apartarse de la situación, el Presidente salió a respaldar de manera explícita al exintegrante de su equipo de Gobierno y manifestó cuál es su posición frente a las denuncias que actualmente son analizadas por la Justicia.

Consultado acerca de si había mantenido contacto con él luego de su salida del cargo, Milei confirmó: "Hablé hace muy poco pero lo que ocurre es que, en el último tramo, estuve con viajes y muchas actividades, y no he podido verlo. Pero yo no tengo problema. Para mí, Adorni es honesto ".

Según la mirada del Presidente, la controversia pública y el proceso judicial que involucraron al exjefe de Gabinete estarían vinculados a una especie de represalia promovida desde sectores de la prensa, más que a una situación derivada de aspectos propios de la gestión o del funcionamiento institucional.

"Adorni es honesto"



Javier Milei aseguró que el exjefe de Gabinete "tocó el ego de los periodistas" y resaltó: "Todo el desastre fue porque dijo 'ustedes son solo periodistas' y se ofendieron". pic.twitter.com/HKHfeOnOOu — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

En ese contexto, Milei expuso una particular interpretación acerca de cómo habrían surgido las acusaciones: "De hecho, la desproporción que hubo todo en el tramo solo por el hecho de que tocó el ego de los periodistas. En el fondo, todo el desastre fue porque dijo 'ustedes son solo periodistas' y se ofendieron. A mí si me dijeran 'vos sos solo economista' yo me siento orgulloso".

Durante el momento más crítico de su exposición, el mandatario apuntó fuertemente contra el accionar de los medios y la manera en que algunos sectores periodísticos abordaron la investigación judicial, al mismo tiempo que reclamó que se respeten los plazos y procedimientos propios de la Justicia.

Javier Milei, sobre la Justicia

"Yo soy absolutamente respetuoso de lo que determine la Justicia. Ahora, tengo entendido que las garantías constitucionales dicen que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, quiero saber en qué parte de la Constitución Nacional los periodistas pueden actuar de fiscales, de jueces, determinar quién es culpable y quién es inocente, y determinar sentencias. Y determinar la muerte civil de una persona", disparó Milei.

Finalmente, el Presidente sostuvo que la situación procesal de Adorni deberá definirse en el ámbito judicial correspondiente y volvió a expresar su confianza en que el exfuncionario no es responsable de los hechos que se le atribuyen: "Me parece que hay algunos excesos que deberíamos darnos cuenta de que está mal. Pero lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente y las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo resolverá la Justicia", concluyó.