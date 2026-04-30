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30 de abril de 2026 - 11:07
País.

Javier Milei visitaría el portaaviones nuclear de EE.UU. en el Mar Argentino

La nave estadounidense participa de maniobras conjuntas con la Armada Argentina en el Mar Argentino.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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La nave estadounidense participa de maniobras conjuntas con la Armada Argentina en el marco del Southern Seas 2026. El USS Nimitz es considerado uno de los portaaviones nucleares más grandes del mundo.

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En un nuevo gesto de acercamiento con Estados Unidos, el presidente Javier Milei analiza la posibilidad de visitar el portaaviones nuclear USS Nimitz, que arribó esta semana al país para participar de ejercicios militares conjuntos con la Armada Argentina.

La embarcación tiene previsto operar en aguas al sur de Mar del Plata, donde se desarrollará una de las principales instancias del ejercicio naval Southern Seas 2026, una serie de maniobras combinadas que buscan fortalecer la cooperación y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

El portaaviones nuclear es uno de los buques de guerra más grande y poderoso del mundo. Llegó al país esta semana y se prepara para realizar maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina.

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La presencia del USS Nimitz en aguas argentinas se da además en un contexto de creciente cooperación militar entre ambos países.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, fue quien extendió una invitación formal al mandatario para que suba a la nave durante su estadía en el país.

Desde el Gobierno nacional ya confirmaron su presencia en la apertura de los ejercicios el ministro de Defensa, Carlos Presti, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

BUQUES ARGENTINOS PARTICIPARÁN DE MANIOBRAS CON EL USS NIMITZ

Dos buques de la Armada Argentina participan de este ejercicio naval en conjunto con la Marina de Estados Unidos en el Atlántico Sur. Los mismos son una operación destinada a reforzar la cooperación bilateral y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

El destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” zarparon desde la Base Naval Puerto Belgrano para sumarse al Passex 2026. En la Zona Económica Exclusiva argentina se integrarán con el portaaviones nuclear USS “Nimitz” y el destructor USS “Gridley”, que navegan hacia el norte.

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