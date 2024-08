Postura.. Javier Milei y la violencia de género: "La solución no es crear un Ministerio de la Mujer"

Agrega que “la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarles a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, resaltó.