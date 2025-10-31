Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el gabinete

Reunión clave.

El encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri se produjo en la residencia oficial de Olivos, en una cena que duró unas dos horas. Al salir de su reunión con el Presidente, el titular del PRO evitó hablar con la prensa.

En la previa al encuentro, Milei reconoció el aporte de Macri: “Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia”, declaró.

La cena coincide con el anuncio de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y la designación del vocero presidencial Manuel Adorni como su reemplazo, así como versiones sobre otros movimientos en el gabinete que buscan fortalecer la etapa de reformas.

Tras conocerse esa noticia, Lisandro Catalán que estaba al frente del Ministerio del Interior, también presentó su renuncia.

