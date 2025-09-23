martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 08:38
Política.

Javier Milei ya está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en busca de financiamiento

Javier Milei llegó a EE.UU. con Karina Milei y Luis Caputo para reunirse con Trump y lograr apoyo financiero clave.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Javier Milei y Donald Trump se reunirán hoy

Javier Milei y Donald Trump se reunirán hoy

Javier Milei llegó a Estados Unidos acompañado por Karina Milei y Luis Caputo para reunirse hoy en Nueva York con Donald Trump, en un encuentro clave que marca la fortaleza de la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. El objetivo principal es cerrar un acuerdo financiero que permita al Banco Central argentino afrontar los vencimientos de deuda de los próximos 15 meses y reforzar las reservas públicas.

Lee además
javier milei desplazo a lule menem de la campana y empodero a santiago caputo
Política.

Javier Milei desplazó a "Lule" Menem de la campaña y empoderó a Santiago Caputo
Javier Milei y Donald Trump se reunirán hoy
en Nueva York.

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

Esta reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU refleja no solo la relación personal e ideológica entre Milei y Trump, sino también una apuesta conjunta por frenar la creciente influencia de China en América Latina. Trump, quien considera a Milei un aliado estratégico en la región, estará acompañado por figuras como Marco Rubio y Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien ha adelantado que la ayuda estadounidense será “grande y contundente”.

Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei.

Frenar el avance de China en la región

La cooperación financiera busca alejar a Argentina del creciente poder económico y político del régimen chino, que ha ganado terreno a través de préstamos y acuerdos comerciales que afectan licitaciones públicas, algo que Milei escuchó con atención durante sus conversaciones con funcionarios estadounidenses. Frente a una ofensiva comercial china impulsada por Xi Jinping, Estados Unidos apuesta a sostener la influencia de sus aliados en la región.

El préstamo que se negociará con Estados Unidos será un respaldo clave para evitar un shock económico. En este sentido, la Casa Blanca quiere proteger a Milei de una posible corrida financiera que podría debilitar su proyecto político y abrirle la puerta al kirchnerismo. Para esto, en las últimas semanas, los equipos técnicos de Caputo y Bessent avanzaron rápidamente en la definición de una hoja de ruta para cubrir los vencimientos urgentes.

Estos compromisos incluyen cerca de 28 mil millones de dólares en deuda que debe pagarse hasta mediados de 2026, entre capital e intereses con organismos multilaterales, bonos y letras, además de compromisos con el FMI que la administración actual prefiere evitar.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer al Gobierno de Javier Milei.
“Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, aseguraron desde el Tesoro de EEUU.

“Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, aseguraron desde el Tesoro de EEUU.

Recibir dólares para enfrentar pagos

El financiamiento estadounidense llegará a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, una modalidad que no requiere la aprobación del Congreso argentino y que tiene antecedentes exitosos, como la ayuda a México durante la crisis del "Efecto Tequila". El acuerdo consiste en un swap que permitirá a Argentina recibir dólares para enfrentar sus pagos mientras deposita pesos en la cuenta del Tesoro estadounidense en Nueva York.

Scott Bessent ha destacado la importancia estratégica de Argentina para Estados Unidos y expresó su compromiso por apoyar al país en estos momentos críticos. Por su parte, Milei agradeció el respaldo en redes sociales, destacando la necesidad de trabajar juntos por la libertad y el bienestar de sus pueblos.

Tras el encuentro, se espera que se anuncien oficialmente los detalles del acuerdo que permitirá a Argentina mantener a flote sus finanzas y fortalecer las reservas del Banco Central para los próximos meses.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei desplazó a "Lule" Menem de la campaña y empoderó a Santiago Caputo

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

El Gobierno de Javier Milei quita todas las retenciones a los granos para aumentar la oferta de dólares

Javier Milei viaja a Estados Unidos: cómo será su agenda

Estados Unidos promete "hacer lo necesario" para apoyar a la Argentina

Lo que se lee ahora
El premier israelí, Benjamin Netanyahu.
Política internacional.

Israel, más aislado tras el reconocimiento colectivo a Palestina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria video
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE
Fiesta.

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: qué días no habrá clases en la semana del estudiante

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) 
Estremecedor.

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel