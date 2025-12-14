domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 20:02
En el balotaje.

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras una amplia victoria sobre Jara

El líder de derecha obtiene una victoria rotunda, superando a Jeannette Jara por más de 20 puntos. A partir del 11 de marzo, asumirá como el nuevo mandatario del país.

Por  Agustín Weibel
José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras una amplia victoria sobre Jara

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras una amplia victoria sobre Jara

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se alzó con una victoria aplastante en el balotaje presidencial de Chile, obteniendo un 59,16% de los votos frente al 40,84% de su rival, Jeannette Jara, quien representó al Partido Comunista.

Con esta victoria, Kast asume la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, marcando un giro hacia una política más conservadora en el país.

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras una amplia victoria sobre Jara

El resultado de la elección fue claro: Kast triunfó en todas las regiones del país, superando a Jara por más de 20 puntos. A pesar de que los votos nulos y en blanco fueron significativos (5,81% y 1,20%, respectivamente), el candidato de derecha obtuvo el apoyo de una gran mayoría del electorado chileno.

Tras el conteo de votos, la derrota de Jara fue reconocida públicamente, quien felicitó a Kast a través de sus redes sociales, destacando el triunfo de la democracia y reafirmando su compromiso de seguir trabajando por una mejor vida para los chilenos. “Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, expresó la candidata en su mensaje.

image
Jeannette Jara reconoci&oacute; la derrota y felicit&oacute; a Jos&eacute; Antonio Kast

Jeannette Jara reconoció la derrota y felicitó a José Antonio Kast

El ambiente electoral fue tranquilo en todo el país. Según las autoridades, solo se reportaron incidentes aislados en algunos centros de votación, los cuales no afectaron el desarrollo normal de las elecciones. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que el proceso transcurrió sin mayores inconvenientes.

Con una votación obligatoria que movilizó a más de 15 millones de chilenos habilitados para sufragar, el resultado refleja un apoyo considerable a la propuesta de Kast, quien durante su campaña enfatizó la necesidad de implementar medidas más estrictas en la política migratoria, además de defender una visión conservadora en temas sociales.

El próximo 11 de marzo, José Antonio Kast asumirá como presidente de Chile en un contexto de expectativas divididas, donde algunos sectores esperan un cambio profundo, mientras que otros temen las consecuencias de las políticas prometidas. Sin embargo, el mandato de Kast promete una clara inclinación hacia la derecha, con propuestas que marcarán la pauta para los próximos años en el país sudamericano.

