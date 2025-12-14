domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 09:24
Decisión.

Elecciones en Chile: José Kast y Jeannette Jara definen una presidencia histórica

Chile vuelve a las urnas aunque el oficialismo ganó la primera vuelta con el 26,85% frente al 23,93% de su rival. La única forma de evitar la segunda vuelta era superar el 50% de los votos.

Por  Verónica Pereyra
José Antonio Kast y Jeannette Jara

Chile atraviesa una definición clave de su escenario político con las elecciones presidenciales de 2025, que tendrán como protagonistas a José Antonio Kast y Jeannette Jara, quienes competirán en una segunda vuelta decisiva para definir al próximo presidente del país. El balotaje se presenta como una instancia histórica, marcada por una fuerte polarización y por debates centrales sobre seguridad, economía y modelo de Estado. Más de 15 millones de chilenos están habilitados a votar este domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta.

Resultados de la primera vuelta

En la primera ronda electoral, ningún candidato logró alcanzar el porcentaje necesario para consagrarse presidente. Jeannette Jara, referente del oficialismo y exministra de Trabajo, se ubicó en el primer lugar, seguida muy de cerca por José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Los resultados confirmaron un escenario ajustado y anticiparon una segunda vuelta altamente competitiva.

Dos modelos políticos en disputa

La elección enfrenta dos proyectos de país claramente diferenciados. Jeannette Jara propone profundizar políticas sociales, fortalecer los derechos laborales y avanzar en un rol más activo del Estado en áreas clave como salud, educación y protección social.

José Antonio Kast, en cambio, centra su propuesta en el combate a la delincuencia, el control de la inmigración irregular y una agenda económica de corte conservador, con énfasis en la reducción del gasto público y el fortalecimiento del orden.

image
Kast aparece como el favorito de las encuestas contra la exministra Jara

Temas clave de la campaña

Durante la campaña, los principales ejes que dominaron el debate público fueron la inseguridad, la situación económica, la migración y la estabilidad institucional. Ambos candidatos buscaron captar al electorado indeciso, en un contexto marcado por el descontento social y la demanda de respuestas concretas.

Participación y contexto electoral

Estas elecciones se desarrollan bajo el sistema de voto obligatorio, lo que generó una participación ciudadana elevada en la primera vuelta y se espera un nivel similar para el balotaje. Este factor añade relevancia al resultado final y refuerza el carácter histórico de la definición presidencial.

image
Los candidatos a la Presidencia de Chile Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Un resultado con impacto regional

El resultado de la segunda vuelta no solo definirá el rumbo político de Chile para los próximos años, sino que también tendrá impacto en la región, en un contexto latinoamericano atravesado por cambios políticos y económicos. La elección entre Kast y Jara marcará un punto de inflexión en el futuro inmediato del país.

