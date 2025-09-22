lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 21:45
Ciudad Cultural.

Josefina Blanco se despide : "gracias por permitirme representarlos"

La representante provincial se despidió con palabras llenas de gratitud y emoción, dejando un mensaje de humildad y orgullo por su tierra natal.

Por  Agustín Weibel
Josefina Blanco

Josefina Blanco

Con una mezcla de orgullo y emoción, Josefina Blanco, representante de la provincia de Jujuy en el 2024, compartió su emotiva despedida en el marco FNE 2025. En su discurso, no pudo ocultar lo que sentía al concluir su rol como embajadora de todos los estudiantes jujeños.

image
Josefina Blanco se despide :

Josefina Blanco se despide : "gracias por permitirme representarlos"

Josefina Blanco se despide : "este momento se quedará guardado en mi vida para siempre'

Querido Jujuy, hoy mi corazón se llena de emoción al compartir este momento tan especial. Fue un honor representar la cultura, el orgullo, la simpatía y la humildad de nuestra provincia”, comenzó Josefina, visiblemente emocionada por la oportunidad de haber representado a su gente.

En su mensaje, enfatizó la profunda conexión que siente con la gente de Jujuy. “Cada sonrisa que compartí, cada experiencia me demostró lo increíble que es nuestra gente, en su esfuerzo, en su lucha y el orgullo de ser jujeños”, expresó, resaltando la importancia de la comunidad jujeña y lo que significa para ella ser parte de esa identidad.

image

Al despedirse, dejó un mensaje de humildad para quienes seguirán sus pasos. “Hoy me despido de ustedes con la certeza de que di todo de mí. Espero haberlo hecho de la mejor manera. De corazón deseo que la siguiente que siga este camino, lo haga con humildad y pasión, y orgullosa por nuestras raíces”, afirmó con voz firme, subrayando el respeto por la tradición y la historia de nuestra provincia.

Josefina también agradeció profundamente la oportunidad de haber sido la voz de su gente. “Gracias por permitirme representarlos. Este momento se quedará guardado en mi vida para siempre como la historia de un pueblo que late al borde de una montaña”, dijo con un tono de gratitud.

Embed - Josefina Blanco se emocionó en su despedida con la gente en la Ciudad Cultural

Finalmente, concluyó su mensaje con un deseo para todas las candidatas en la Fiesta Nacional de Los Estudiantes. “Esta experiencia fue increíble. Espero que disfrutemos mucho las candidatas, ya que se merecen el respeto y la empatía. Gracias, hasta siempre y que viva Jujuy”, cerró, dejando una huella imborrable en los corazones de todos los presentes.

