miércoles 30 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2026 - 17:59
Política.

Juan Soler fue convocado por Sergio Massa para liderar el Frente Renovador en Jujuy

El diputado provincial se reunió con Sergio Massa y comenzará una etapa de organización de ese espacio político en Jujuy.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Sergio Massa junto a Juan Soler.

Sergio Massa junto a Juan Soler.

Lee además
Diputado Juan Soler.
Legislatura.

Juan Soler pidió más información sobre las expropiaciones por obras en la Ruta 9
Juan Soler - Diputado Jujuy
Política.

Rutas nacionales en Jujuy: Soler presentó un proyecto para exigir obras de mantenimiento

La reunión se produjo con la mirada puesta en las próximas elecciones y en la "reorganización del espacio justicialista en la provincia", indicaron. A partir de este encuentro, Soler comenzará una etapa de construcción del Frente Renovador en Jujuy.

Asimismo, señalaron que dentro de ese proceso también aparece como antecedente el resultado electoral de 2015: "Soler empieza su camino de construcción de la fuerza Massista en la única provincia donde en el 2015 , Massa ganó las elecciones a presidente".

Juan Soler junto a Sergio Massa.

Juan Soler junto a Sergio Massa.

Trabajo, producción y formación en oficios

Tras la reunión, Soler mencionó que "nuestro objetivo es consolidar en Jujuy el Frente Renovador, para que el peronismo pueda construir la unidad necesaria con ejes en el trabajo y la producción”.

El legislador también señaló que una de las líneas que buscará desarrollar estará relacionada con herramientas destinadas a trabajadores y capacitación.

Voy a trabajar junto a Sergio Massa para los jujeños desde la escuela de oficios y todas las herramientas que mejoren al laburante en este momento tan difícil que generó Milei en las economías de las familias”, afirmó Soler.

Por último, desde el Frente Renovador manifestaron que la intención planteada es "revitalizar el espacio en la provincia con figuras jóvenes y de perfil ejecutivo, apostando a un peronismo que deje atrás las divisiones y vuelva a ser una alternativa real de poder para los jujeños".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juan Soler pidió más información sobre las expropiaciones por obras en la Ruta 9

Rutas nacionales en Jujuy: Soler presentó un proyecto para exigir obras de mantenimiento

El rincón de La Rioja donde se puede caminar entre las huellas de un pueblo milenario

La salud de Mirtha Legrand: confirmaron una "franca mejoría" pero seguirá internada

Japón vuelve a abrir sus puertas a la carne argentina después de 20 años

Lo que se lee ahora
Feroz incendio en Aguas Blancas: se quemó un local de encomiendas video
NOA.

Feroz incendio en Aguas Blancas: se quemó un local de encomiendas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientosen Salta y Jujuy
Policiales.

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientos en Salta y Jujuy

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvadorde Jujuy (Foto generada con IA)
Policiales.

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvador de Jujuy

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia.
Deportes.

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia: horario, sede y todos los detalles del amistoso

Dani Alves. video
País.

La leyenda del fútbol Dani Alves llega a Salta: cuál será el motivo

Foto archivo. video
Reclamo.

ADIUNJu cumple la primera jornada del paro por 72 horas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel