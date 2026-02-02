lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 15:56
Automovilismo.

Jujuy aceleró fuerte en La Plata: fin de semana soñado para dos pilotos jujeños

El automovilismo jujeño tuvo un buen comienzo en la primera fecha del Turismo Pista con Matías Clapier en Clase 2 y Federico Stieglitz en la Clase 3.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Matías Clapier y Federico Stieglitz.

Matías Clapier y Federico Stieglitz.

Matías Clapier, firme y competitivo en la Clase 2

image
Mat&iacute;as Clapier.

Matías Clapier.

En la Clase 2, Clapier tuvo una actuación destacadísima a lo largo de toda la fecha. El jujeño logró su primera pole position, se impuso con autoridad en su serie y cerró la final en un valioso segundo puesto, consolidándose entre los mejores del fin de semana.

Con un auto competitivo y un ritmo constante, Clapier se mantuvo siempre dentro del top 10, demostrando un gran nivel desde el inicio de la actividad en pista. Sobre el cierre de la final, una rotura en el depósito de agua le hizo perder algo de rendimiento, pero no opacó el balance altamente positivo.

“Fue un fin de semana excelente. Tuvimos un gran auto durante toda la fecha y estuvimos firmes en todo momento. Se nos rompió el depósito de agua sobre el final y perdimos un poco de rendimiento, pero estoy muy contento porque costó mucho llegar hasta acá”, expresó el piloto al portal Zonal de Tierra Jujeño.

“Quiero agradecerle a todo el equipo, a mi mujer, a mi familia y a toda la gente de Jujuy que me acompaña fecha a fecha”.

Stieglitz ganó y es líder en la Clase 3

image

La alegría jujeña se completó en la Clase 3 con la victoria de Federico Stieglitz, quien tuvo un rendimiento sobresaliente durante todo el fin de semana. A bordo de su Renault Clio, ganó su serie y finalizó segundo en pista, pero una sanción al piloto Martini lo dejó como ganador oficial de la final.

De esta manera, Stieglitz no solo celebró la primera victoria del año, sino que también se adueñó de la punta del campeonato, comenzando la temporada de la mejor manera posible.

“Fue un fin de semana increíble. Arrancar así el año es buenísimo y muy positivo. El equipo trabajó muchísimo y los resultados están a la vista”, destacó.

“Tuvimos un gran auto. Le mando un saludo a mi viejo, a mi familia y a toda la gente de Jujuy”.

