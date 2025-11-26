Jujuy bajo alerta por calor extremo: a cuánto llegará la temperatura estos días

Extremo calor en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo para la provincia de Jujuy, donde las temperaturas se mantienen elevadas y continuarán así durante toda la semana.

Este miércoles, la estación de la Universidad Nacional de Jujuy marcó 31.4°C, con cielo algo nublado y una humedad del 37%.

Pronóstico: una semana de calor intenso Según el pronóstico oficial del SMN para San Salvador de Jujuy, las máximas seguirán muy elevadas durante toda la semana:

Miércoles: mínima 19°C – máxima 34°C

Jueves: mínima 21°C – máxima 36°C

Viernes: mínima 20°C – máxima 36°C

Sábado: mínima 18°C – máxima 35°C

Domingo: mínima 18°C – máxima 30°C

Lunes: mínima 17°C – máxima 30°C

Martes: mínima 20°C – máxima 31°C Con máximas previstas de hasta 36°C, el calor seguirá siendo protagonista, por lo que se recomienda extremar los cuidados.

temperaturas calor Calor en Jujuy. ¿Qué implica el nivel amarillo por calor extremo? La alerta amarilla indica efecto leve a moderado en la salud, pero puede resultar peligrosa especialmente para los grupos de riesgo: Niños y niñas

Personas mayores de 65 años

Personas con enfermedades crónicas

Mujeres embarazadas El SMN recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico, refrescar ambientes y asistir a personas vulnerables ante cualquier síntoma. Recomendaciones clave Para atravesar estos días de calor extremo, los especialistas aconsejan: Tomar agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

No exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas.

Usar ropa liviana y de colores claros.

No realizar actividad física intensa al mediodía.

No dejar a niños ni mascotas dentro del auto.

Consultar inmediatamente ante síntomas de golpe de calor: mareos, confusión, dolor de cabeza fuerte, piel caliente o roja.

