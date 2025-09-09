martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 13:15
Fe.

Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco

Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco con novena, misas y procesión el 15 de septiembre, en paralelo a Salta.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
iglesia san francisco.jpg
Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco con novena, misas y procesión el 15 de septiembre, en paralelo a Salta.

Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco con novena, misas y procesión el 15 de septiembre, en paralelo a Salta.

La devoción al Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones religiosas más importantes del norte argentino, también tiene su espacio en Jujuy. En la Basílica San Francisco de San Salvador de Jujuy se llevan adelante los “Solemnes Cultos al Señor y la Virgen del Milagro – Camino del Encuentro y la Esperanza”, en paralelo a las actividades centrales que se desarrollan en la provincia de Salta.

Novena por el Señor y la Virgen del Milagro

La novena comenzó el pasado 6 de septiembre y se extenderá hasta el 14 de septiembre, con rezos a las 7:00 y 19:00 horas, y celebración de misa a las 20:00. Estos encuentros reúnen cada día a cientos de fieles que se acercan a rendir homenaje y renovar su fe en la histórica basílica jujeña.

Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco
Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco con novena, misas y procesión el 15 de septiembre, en paralelo a Salta.

Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco con novena, misas y procesión el 15 de septiembre, en paralelo a Salta.

Celebración del Señor y la Virgen del Milagro en Jujuy

El lunes 15 de septiembre, día central de las celebraciones, se oficiarán misas a las 7:30 y 20:00 horas, mientras que a las 18:30 se llevará a cabo la Solemne Procesión por las calles aledañas, en un momento de gran significado espiritual para la comunidad.

Procesión el 15 del septiembre

El lunes 15 de septiembre, día de la fiesta, se realizará la procesión a las 18 horas. “Nos vamos a concentrar en el atrio a las 18. Vamos a hacer un recorrido por el centro capitalino, como la calle Lavalle, Alvear, Sarmiento, Belgrano y nuevamente retomamos hasta acá”.

Confirmó que luego harán “el pacto de fidelidad y el canto del himno. De ahí ingresamos al templo nuevamente para la Santa Misa de las 20 horas. “En estos días de lunes a viernes vamos a estar misionando en el atrio de 9 a 12”, dijo el Fray.

“Es para la gente que quiera venir a rezar un ratito, que quiera conocer los horarios de confesión, de las misas. Estamos acá presentes para bendecir a la gente, para escuchar. Algunos quieren contar sus problemas, sus dificultades y es el momento propicio para poder encontrarnos con la comunidad”.

Fray Dante Ríos - Basílica San Francisco

Solemnes cultos al Señor y Virgen del Milagro “Camino del Encuentro y la Esperanza”

Basílica San Francisco - Jujuy

Novena

  • Del 06 al 14 de Septiembre
  • 7 y 19hs hs
  • Misa: 20 hs

Lunes 15 de Septiembre

  • Misas: 7:30 y 20 hs
  • Solemne Procesión 18:30hs

Peregrino de Jujuy rumbo al Milagro en Salta

Al mismo tiempo, numerosos grupos de peregrinos jujeños iniciaron en los últimos días su caminata rumbo a la ciudad de Salta para participar de la tradicional procesión central en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Cada año son miles los devotos que parten desde distintos pueblos y ciudades de la provincia, recorriendo largas distancias con banderas, imágenes y cánticos que reflejan la profunda fe que caracteriza a esta festividad.

Diferentes trayectos de la RN 9 como la RN 34 muestran a los grupos de fieles que caminan por la banquina impulsado por la fe y devoción hacia la provincia de Salta.

peregrinación del Milagro
La primera peregrinación del Milagro avanza por la RN9 rumbo a Salta: fe y esperanza en camino

La primera peregrinación del Milagro avanza por la RN9 rumbo a Salta: fe y esperanza en camino

Paso de peregrino durante el día martes 9 de septiembre por las rutas de Jujuy

RN 9 - desde Chucalezna hasta Tilcara, sentido norte-sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Peregrinos se encuentran transitando por banquina de RN 9 a pie con destino a Salta.

RN 9 - desde Maimará hasta Volcán

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Peregrinos se encuentran transitando por banquina de RN 9 a pie con destino a Salta.

RN 34 – desde Chalican hasta Arrayanal, sentido norte-sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Peregrinos se encuentran transitando por banquina de RN 34 a pie con destino a Salta.

RN 34 - desde Libertador General San Martín hasta Fraile Pintado

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Peregrinos se encuentran transitando por banquina de RN 34 a pie con destino a Salta.

