Jujuy está bajo doble alerta: cuáles son y qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este lunes 7 de septiembre un alerta amarilla por viento para distintas localidades y zonas de la provincia de Jujuy . De acuerdo con la actualización emitida a las 6.12, la situación continuará durante los próximos días.

Jujuy. Se renovó el alerta amarilla: cómo va a estar el tiempo el fin de semana largo en Jujuy

La advertencia comprende principalmente sectores de la Puna jujeña y, según la línea de tiempo publicada por el organismo nacional, el nivel amarillo estará vigente durante la tarde de este lunes 7 , pero volverá a repetirse el martes 8 y miércoles 9 de septiembre .

De esta manera, gran parte del sector norte y puneño de la provincia deberá permanecer atento a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de la tarde.

Hasta cuándo se mantiene el alerta por viento

Según el cuadro oficial del SMN, la advertencia amarilla aparece activa durante la tarde del lunes 7 de septiembre. Sin embargo, las condiciones se mantendrán en los días siguientes.

Para el martes 8, el organismo vuelve a marcar un período de nivel amarillo durante la tarde y la misma situación se observa para el miércoles 9 de septiembre.

Por lo tanto, con la información disponible hasta la mañana de este lunes, el alerta se mantendrá al menos hasta la tarde del miércoles. El pronóstico podrá ser actualizado en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Qué significa el nivel amarillo

Dentro de la escala utilizada por el Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo implica mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno y prestar atención a las actualizaciones oficiales.

En el mismo informe, el resto de los fenómenos considerados —como tormentas, lluvias, nevadas y viento Zonda— aparecen en nivel verde para las zonas mencionadas durante el período observado.

La principal atención estará puesta entonces en el viento, con tres jornadas consecutivas en las que se prevé mantener la advertencia durante las horas de la tarde.

También rige alerta por frío extremo en la zona de los Valles

A la advertencia por fuertes vientos en la Puna se suma otra situación meteorológica que afecta a la zona de los Valles de Jujuy, donde rige una alerta por temperaturas extremas por frío. El descenso térmico se hace sentir especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

En San Salvador de Jujuy, por ejemplo, para este lunes 7 de septiembre se prevé una temperatura mínima de -1°C y una máxima cercana a los 13°C, con un ambiente frío durante buena parte de la jornada. Para el martes se espera una recuperación, con valores estimados entre 1°C y 20°C.

El sistema de alertas por temperaturas extremas del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre los posibles efectos que estas condiciones pueden tener en la salud, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución del tiempo y a las actualizaciones oficiales.