Jujuy se prepara para recibir a Los Pumas en un histórico duelo ante Australia

Los Pumas jugarán este año en Jujuy frente a Australia y la provincia ya comenzó a vivir la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años.

Deportes. Se hizo el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027: ¿Qué rivales tienen Los Pumas?

Rugby. Los Pumas lucharon hasta el final, pero perdieron 27-23 ante Inglaterra en Twickenham

La presentación oficial de la serie internacional se realizó en Buenos Aires y contó con la participación del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto a autoridades nacionales y provinciales vinculadas al deporte y al turismo.

Jujuy se prepara para recibir a Los Pumas en un histórico duelo ante Australia

Jujuy se prepara para recibir a Los Pumas en un histórico duelo ante Australia

El primero de los encuentros entre el seleccionado argentino y el conjunto australiano se disputará el próximo 29 de agosto, desde las 16 horas, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

Será la primera vez que la provincia reciba un test match de estas características, en un evento que promete convocar a miles de fanáticos del rugby y visitantes de distintos puntos del país.

La revancha entre ambos seleccionados se jugará una semana después, el 5 de septiembre, en Mendoza.

Un evento con impacto turístico y económico

Durante la presentación oficial, realizada en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades destacaron el movimiento turístico y económico que generará la llegada de un espectáculo internacional de esta magnitud.

Además del gobernador jujeño, participaron el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, y el ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la realización del encuentro también servirá para seguir posicionando a Jujuy como sede de grandes eventos deportivos y turísticos.

Los Pumas tendrán una agenda distinta este año

A diferencia de otras temporadas, este año la selección argentina no disputará el Rugby Championship y, en su lugar, afrontará esta serie de partidos internacionales frente al seleccionado australiano.

La llegada de Los Pumas a Jujuy genera expectativa no solo entre los seguidores del rugby, sino también en sectores vinculados a la hotelería, gastronomía y servicios turísticos, que esperan una importante afluencia de visitantes durante los días previos y posteriores al encuentro.

Con el anuncio oficial ya realizado, la provincia comenzará ahora con la organización logística y operativa de un evento que pondrá a Jujuy en la escena internacional del rugby.