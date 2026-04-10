Abra Pampa: un comerciante denunció que lo drogaron y le robaron dinero

Abra Pampa: un comerciante denunció que lo habrían dopado y le robaron dinero en efectivo

Un comerciante de Abra Pampa denunció haber sido víctima de un millonario robo luego de que un desconocido lo habría dopado dentro de su propio negocio. El hecho es investigado por la Justicia, que ya trabaja en la identificación del sospechoso.

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De acuerdo a la denuncia policial radicada en la Seccional 16°, el episodio ocurrió alrededor de las 13 en una veterinaria ubicada sobre la calle Senador Aráoz, en pleno centro de la ciudad.

Según relató el damnificado, un hombre ingresó al comercio y, tras entablar conversación, le ofreció un vaso con jugo. Luego de ingerir la bebida, el comerciante se quedó dormido durante aproximadamente dos horas.

Al despertar, la víctima advirtió que el sujeto ya no se encontraba en el lugar y que le había sustraído una importante suma de dinero que tenía separada dentro de un cajón: alrededor de 3 millones de pesos argentinos y 3 mil bolivianos.

Tras constatar el robo, el comerciante se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia y aportar detalles físicos del sospechoso.

Investigación en marcha

El caso quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación.

Entre ellas, se solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del comercio, con el objetivo de identificar al presunto autor del hecho y reconstruir sus movimientos antes y después del robo.

Buscan identificar al sospechoso

Con los datos aportados por la víctima y las imágenes que puedan surgir del análisis de las cámaras, los investigadores intentan dar con el paradero del acusado.

Mientras tanto, no se descarta que el delincuente haya actuado bajo una modalidad premeditada, utilizando una sustancia para adormecer a la víctima y concretar el ilícito sin resistencia.