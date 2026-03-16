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16 de marzo de 2026 - 11:53
Jujuy.

Abren las inscripciones para participar de los desfiles de carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Las Escuelas ya pueden realizar las inscripciones para participar del desfile de carrozas. El plazo vence el 15 de mayo

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Abren las inscripciones para participar de los desfiles de carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Abren las inscripciones para participar de los desfiles de carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Ente Autárquico Permanente habilitó las inscripciones para que colegios de la provincia participen en los tradicionales desfiles de carrozas. La convocatoria alcanza a instituciones educativas que deseen competir o presentarse con carruaje, carroza o carroza técnica en la edición número 75 de la celebración.

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El proceso de inscripción se realiza en la ciudad de San Salvador de Jujuy y permanecerá abierto hasta el 15 de mayo. La organización solicita que cada establecimiento confirme la categoría en la que participará dentro de los desfiles que forman parte del calendario de la fiesta.

Las autoridades indicaron que los interesados pueden acercarse de manera presencial o enviar la documentación correspondiente por correo electrónico para iniciar el trámite administrativo.

Dónde realizar el trámite y horarios de atención

La inscripción se realiza en el Centro de Innovación Educativa, conocido anteriormente como Infinito por Descubrir. Allí funciona la oficina encargada de coordinar la participación de los establecimientos educativos en los desfiles.

La atención se desarrolla de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas, en el primer piso del edificio. En ese lugar se recibe la documentación y se registran las categorías en las que competirá cada institución.

Otra opción consiste en enviar una nota formal al correo electrónico habilitado para la organización de los desfiles: [email protected]. En ese mensaje se debe indicar el establecimiento, la categoría y los datos de contacto de los responsables.

Categorías disponibles para los colegios

Los establecimientos educativos pueden participar en distintas modalidades dentro de los desfiles que se realizan durante la semana de la fiesta estudiantil.

Entre las categorías habilitadas aparecen:

  • Carruaje

  • Carroza

  • Carroza técnica

Cada colegio define la modalidad en la que desea competir o desfilar. La elección determina el tipo de estructura, diseño y trabajo que desarrollan los estudiantes durante los meses previos a la celebración.

Preparativos para la edición 75 de la fiesta

La apertura de las inscripciones marca uno de los primeros pasos organizativos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia de Jujuy.

La celebración convoca cada año a estudiantes de diferentes colegios que diseñan y construyen carrozas para desfilar en las avenidas principales de Ciudad Cultural. El evento también reúne a turistas y visitantes de otras provincias del país.

Durante los meses previos al desfile, los estudiantes trabajan en talleres y galpones donde elaboran las estructuras, la iluminación y los detalles artísticos de cada carroza.

Requisitos para la participación

La organización solicita que cada institución educativa presente una nota formal que confirme su participación en los desfiles y detalle la categoría elegida.

Además, cada colegio debe designar responsables o delegados que actúen como contacto con la comisión organizadora durante todo el proceso de preparación y coordinación de los desfiles.

El registro previo permite ordenar el cronograma y la logística de los desfiles que se desarrollan durante la semana central de la celebración estudiantil.

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