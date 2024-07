Ahora arranca otra etapa

Si bien, el paquete legislativo fue reducido de 664 a 238 artículos, la sanción de las primeras leyes libertarias no deja de ser un gran logró para la escasa representación parlamentaria que hoy tiene la Libertad Avanza en Diputados y en Senadores.

En paralelo a la resolución de este largo traspié legislativo, surgen datos de la realidad que no podrán ser dejados de lado por parte del Gobierno nacional.

Por un lado, el alto nivel de imagen positiva - o más de bien de esperanza -, que aún conserva el presidente Javier Milei (un poco más del 50% de aceptación social), en tanto que, por el otro, el creciente descontento que se empieza a divisar en distintos sectores de la sociedad como muestra de agotamiento y de requerimiento de acciones que permitan vislumbrar un futuro con mayores certezas y de que la economía comience a despegar.

Amén de esto, y con las primeras normativas aprobadas, la administración Milei deberá dejar atrás las excusas y las rencillas, y ponerse a trabajar seriamente en soluciones certeras para los cuantiosos problemas que hoy tienen los argentinos.

Voces de alerta

En esta semana que pasó volvieron a salir a luz expresiones de queja y de preocupación por la falta de respuestas del Gobierno nacional a distintas situaciones como consecuencia del venerado Superávit Fiscal de la gestión libertaria que se sigue logrando merced al sacrificio de miles de argentinos.

Ejemplo de esto, tenemos a los sectores generadores de energía, a los cuales CAMESA le debía 600.000 millones de pesos y el Gobierno nacional les impuso un bono compulsivo a 14 años de plazo.

Para colmo de males, el mencionado sector también estaría quejoso porque las deudas posteriores a los meses acordados tampoco estarían siendo pagadas con regularidad.

Otro sector que también alzó la voz en estos días fue el de la construcción. En el marco de la reunión de la Asamblea de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, el titular de Camarco, le expresó al ministro de Economía, Luis Caputo, la gran preocupación que hoy tiene el sector por estar mucho peor en comparación con lo que se vivió anteriores gestiones nacionales.

En la oportunidad, el empresario también habló de una deuda de 400.000 millones de pesos generada en los certificados impagos de los meses de septiembre, octubre y noviembre del gobierno de Alberto Fernández, y de la paralización de la obra pública que se generó a partir de este tipo de situación y de la decisión política del gobierno de Milei.

Al respecto, vale recordar que no hay ningún país del mundo que no tenga obra pública. Hasta los países más desarrollados tienen obra pública con participación del sector privado, en un esquema de proporción cercano al 80% en lo público y un 20% de inserción privada.

En este sentido, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se sumó al reclamo por la obra pública en el país. En el marco del acto oficial por el día de la Bandera en Rosario, el mandatario provincial le remarcó al presidente Milei la necesidad de obras de infraestructura, señalándole que un tercio de los más de 860.000 millones de pesos que se recaudan por el Impuesto País, por ley, debería ser destinado para obra pública y no para cubrir el déficit del Estado nacional.

Ante este panorama, y haciendo un par de cuentas, uno llega a la conclusión de que en estos conceptos que, por decisión política del Gobierno nacional se vienen postergando, hay casi 2 billones de pesos, cifra más que importante que por estos tiempos está siendo utilizada para tapar el déficit del Estado nacional.

Esperemos que de cara al inicio de esta nueva etapa en la administración libertaria cuestiones como la que acabamos de señalar sean revisadas y se comience a pagarles a las empresas y a mejorarle el poder adquisitivo a los jubilados y a los trabajadores para que el consumo pueda impulsar la recuperación económica.

Desconcierto en el caso Loan

A más de 15 días de la desaparición de Loan Peña, la investigación sigue generando polémicas e incertidumbre. Tal es así que, al día de hoy, ya no se descarta ningún tipo de hipótesis y la probabilidad de encontrar con vida al niño correntino cada vez se aleja más.

La conjetura de Trata de Personas, que llevó a detener a seis personas (cinco están en la cárcel federal de Salta y una en Corrientes), es la que más lejos está quedando en la consideración de los investigadores, razón por la cual cada vez son los cuestionamientos acerca del por qué la causa sigue estando en el fuero federal y no en el provincial.

En las últimas horas, el curso de la investigación parece haber tomado un nuevo giro. La declaración de una tía de Loan estaría llevando el caso hacia la hipótesis de un accidente, donde aparentemente el militar implicado en la causa habría matado por accidente a Loan.

A partir de este nuevo dato, la Justicia deberá seguir corroborando, indagando y, sobre todo, orquestando todos los medios posibles para que la investigación comience a arrojar resultados más certeros y claros.

Números que preocupan

De cara a la segunda mitad del año, el tema inflacionario comenzó a encender algunas alarmas en el bolsillo de los argentinos y en el Gobierno nacional.

A pesar del congelamiento de las tarifas y de patear el aumento de las naftas, todo indicaría que la inflación del mes de junio –que se anunciará en los próximos días por parte del INDEC- sería un poco superior a la de mayo, lo cual es ya motivo de preocupación para la administración libertaria.

A esto hay que sumarle que el Banco Central terminó el mes de junio con malas noticias, ya que perdió reservas por orden de los 46 millones de dólares. No pudo sostener el efecto de compra que venía trayendo desde el mes de enero, donde compró más de 17 mil millones de dólares.

No obstante de esto, Argentina ha recuperado con Javier Milei reservas por el orden de los 11 mil millones de dólares. Aun así, las reservas del Central continúan siendo negativas.

Demás está decir que, ante esta realidad, el levantamiento del cepo va a seguir siendo una incógnita y lamentablemente un factor más para la desconfianza de los inversores.

Política en Jujuy

Consumada la primera mitad del año, el análisis político comienza a sentar su mirada sobre el ámbito provincial.

En el caso del Justicialismo, es prácticamente una fija que el peronismo vaya a internas provinciales durante el presente año. Si bien, la noticia aún no fue confirmada por parte de los interventores del PJ local, dos representantes de la intervención que se sucede en Buenos Aires deslizaron la posibilidad de que Jujuy se pliegue a la fecha de las elecciones internas nacionales y de esa provincia, a concretarse el próximo 17 de noviembre.

La ocasión puede ser el inicio de un proceso para buscar una conciliación dentro del partido justicialista jujeño, el cual hoy está intervenido y carece de avances importantes por la poca predisposición de los interventores a venir a trabajar en Jujuy.

Los otros partidos políticos en Jujuy también tendrán que comenzar a ordenarse. El Radicalismo, después de la contundente derrota que sufrió en las legislativas nacionales del año pasado - donde no pudo llevar ni un Senador a la Cámara Alta-, evidentemente tiene como desafío comenzar a repensarse y empezar a definir una estrategia que lo posicione nuevamente como la fuerza mayoritaria en la provincia.

Para el caso de la Libertad Avanza, el panorama no deja de ser también un poco incierto. Además de aún no estar conformado como un partido en la Provincia, los principales referentes libertarios en Jujuy no se presentarían como alternativas para las elecciones provinciales en el 2025, a sabiendas de que hoy ostentan cargos de mayor jerarquía a los que se pondrán en juego en Jujuy. Ezequiel Atauche, hoy es senador nacional; Manuel Quintar, diputado nacional; y Mario Nallar, Parlamentario del Mercosur.

A esto hay que agregarle que hasta el momento no se conoce a algún posible candidato, lo cual agiganta aún más las incógnitas en el marco de un posible adelantamiento de las elecciones legislativas a nivel provincial separadas de las nacionales.

Por el lado de la izquierda, como el mismo discurso de siempre, da toda la sensación de que reciclará los mismos nombres, a pesar de que va a tener el desafío importante de recobrar la representatividad que lo llevo a tener hoy un diputado nacional.

El mote de poder canalizar el descontento de la gente hoy parece haberlo perdido a manos de la Liberta Avanza, razón por la cual deberá encontrar nuevos y sólidos argumentos para poder cautivar a los jujeños y así soñar nuevamente con tener un representante a nivel nacional.

¿Kicillof 2027?

Para finalizar con este resumen semanal, no quería dejar de realizar un comentario sobre los movimientos que está realizando el gobernador peronista de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En medio de muchos rumores, el proyecto nacional del ex titular de Economía parecería haberse iniciado. De repente, y sin mucho aparato propagandístico, el gobernador Kicillof empezó a salir a las provincias.

Hasta el momento, el mandatario bonaerense ya registra visita a Santa Fe, donde se reunió con Maximiliano Pullaro; a Córdoba, donde se encontró con Martín Llaryora; y a la Pampa, donde se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto.

Además, mostró tener contactos con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el gobernador de Santiago, Gerardo Zamora; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; en el marco de un posicionamiento conjunto en defensa del federalismo.

¿Será acaso todo este movimiento parte de algo grande que arma el actual mandamás de la provincia más importante del país con miras a la Presidencia de la Nación? Por ahora se me hace que no lo sabremos, por más que algo ya estemos olfateando.

¡Buen inicio de mes para todos!

Alberto Siufi