lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 08:22
San Salvador de Jujuy.

Alerta tránsito: no se puede circular por calle San Martín desde Lamadrid por cortes

Lunes con complicaciones en el tránsito por corte en calle San Martín en intersección con calle Lamadrid por reparaciones. Se registran varias demoras.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El lunes inició con varias complicaciones en el tránsito, en este caso hay un corte total en calle San Martín en intersección con calle Lamadrid, por ende los conductores deben seguir derecho por esta arteria y tomar vías alternativas.

Esto está generando una congestión de vehículos importante ya que es horario pico en donde la gente está yendo a trabajar y los chicos ingresan a los colegios por la mañana.

Que pasó en el centro de San Salvador de Jujuy

Lo que se puede observar en las imágenes es que se trata de tareas de reparación del pavimento sobre calle San Martín, es por ello que la circulación está a media calzada en el cruce entre esta arteria y calle Lamadrid.

Las autoridades solicitan circular con mucha precaución por la zona ya que hay una gran acumulación de vehículos y peatones por la zona.

