Alto Comedero concentra el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy

La zona de Alto Comedero se posiciona como el sector con mayor cantidad de animales en San Salvador de Jujuy: un 40% del total de la población animal de la ciudad se encuentra en este barrio, según confirmó la directora de Zoonosis Municipal, doctora Jimena Sáenz.

Embed - Población animal en Alto Comedero - todojujuy Este dato explica la fuerte demanda de atenciones en el Centro Modelo de Zoonosis 2, donde desde su inauguración no bajan de 40 turnos diarios para cirugías y controles veterinarios. “Alto Comedero concentra la mayor población de animales en la capital, lo que convierte a esta zona en el epicentro de las campañas masivas ”, detalló Sáenz.

perros en alto comedero Alto Comedero: el lugar con mayor cantidad de animales Tenencia responsable y denuncias Sáenz también remarcó la importancia de la tenencia responsable y la necesidad de cambiar prácticas culturales que aún persisten, como la de acumular numerosos animales dentro de un mismo domicilio.

Si bien el municipio no tiene facultad para aplicar sanciones, recordó que la Justicia contravencional sí puede actuar en casos de maltrato animal, crueldad, animales supernumerarios o falta de higiene. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría o directamente en la sede contravencional de avenida Fascio N° 650.

Castración de mascotas: ¿Cuáles son los requisitos? Castración de mascotas: ¿Cuáles son los requisitos? Campaña de castración masiva En paralelo, el municipio lleva adelante una campaña de castración masiva, que ya supera las 15.000 cirugías en lo que va del año, un número que incluso deja atrás las cifras alcanzadas en 2024. Los operativos se realizan de manera simultánea en diferentes puntos: Zoonosis 2 en Alto Comedero, Campo Verde, el edificio central y el móvil de castraciones. Durante solo este día jueves se llegó a 120 cirugías, mientras que el resto de la semana el promedio ronda las 100 intervenciones diarias.

