martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 09:12
Urgente.

Alto Comedero y Palpalá podrían quedarse sin agua este martes: los motivos y horarios

Por un problema en la alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek, barrios de Alto Comedero y Palpalá, pueden sufrir baja presión o cortes de agua este martes.

Gabriela Bernasconi
caño - agua

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá podrían experimentar una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek.

Cabe destacar que los trabajos se llevarán a cabo hasta las 12 del mediodía.

Barrios de Alto Comedero y Palpalá afectados por la falla en el ingreso de agua

Sectores de Palpalá

  • Gral. Savio
  • Alto Palpalá
  • La Merced
  • Virgen del Valle
  • Ejército Argentino
  • Paso de Jama
  • Loyola
  • Santa Bárbara
  • 9 de Julio
  • 25 de Mayo
  • 18 de Noviembre
  • 11 de Octubre
  • Antártida Argentina
  • Ciudadela
  • Constitución
  • Florida
agua corte

Sectores Alto Comedero

  • 128 Viviendas
  • 50 Viviendas (UOCRA)
  • 40 Viviendas
  • 110 Viviendas (Empleados de Comercio)
  • Che Guevara
  • 150 Hectáreas
  • 18 Hectáreas
  • 30 Hectáreas

Sobre lo sucedido, desde Agua Potable de Jujuy S.E. informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en la reparación del acueducto para normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. "Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional y responsable del agua hasta la total reposición del servicio", detallaron en el comunicado.

