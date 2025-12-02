Alto Comedero y Palpalá podrían quedarse sin agua este martes: los motivos y horarios

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá podrían experimentar una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek.
Cabe destacar que los trabajos se llevarán a cabo hasta las 12 del mediodía.
Barrios de Alto Comedero y Palpalá afectados por la falla en el ingreso de agua
Sectores de Palpalá
Gral. Savio
Alto Palpalá
La Merced
Virgen del Valle
Ejército Argentino
Paso de Jama
Loyola
Santa Bárbara
9 de Julio
25 de Mayo
18 de Noviembre
11 de Octubre
Antártida Argentina
Ciudadela
Constitución
Florida
Sectores Alto Comedero
128 Viviendas
50 Viviendas (UOCRA)
40 Viviendas
110 Viviendas (Empleados de Comercio)
Che Guevara
150 Hectáreas
18 Hectáreas
30 Hectáreas
Sobre lo sucedido, desde Agua Potable de Jujuy S.E. informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en la reparación del acueducto para normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. "Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional y responsable del agua hasta la total reposición del servicio", detallaron en el comunicado.