Alto Comedero y Palpalá podrían quedarse sin agua este martes: los motivos y horarios

Este martes 2 de diciembre, varios sectores de Alto Comedero y Palpalá podrían experimentar una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a una falla en el ingreso del acueducto de alimentación a la Planta Potabilizadora Snopek.

Cabe destacar que los trabajos se llevarán a cabo hasta las 12 del mediodía.

Barrios de Alto Comedero y Palpalá afectados por la falla en el ingreso de agua Sectores de Palpalá Gral. Savio

Alto Palpalá

La Merced

Virgen del Valle

Ejército Argentino

Paso de Jama

Loyola

Santa Bárbara

9 de Julio

25 de Mayo

18 de Noviembre

11 de Octubre

Antártida Argentina

Ciudadela

Constitución

Florida agua corte Sectores Alto Comedero 128 Viviendas

50 Viviendas (UOCRA)

40 Viviendas

110 Viviendas (Empleados de Comercio)

Che Guevara

150 Hectáreas

18 Hectáreas

30 Hectáreas Sobre lo sucedido, desde Agua Potable de Jujuy S.E. informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en la reparación del acueducto para normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. "Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional y responsable del agua hasta la total reposición del servicio", detallaron en el comunicado.

