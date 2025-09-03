miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 08:54
Enamora.

Amanecer de fuego en Jujuy: qué es la hora dorada y por qué se produce

Un cielo teñido de tonos intensos cautivó a vecinos y fotógrafos en la mañana del martes 2 de septiembre en Jujuy. El fenómeno coincidió con la “hora dorada”.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Amanecer de fuego en Jujuy.

Amanecer de fuego en Jujuy.

Salinas Grandes - Jujuy Todojujuy
Desde el cielo.

Las mejores imágenes del amanecer en Salinas Grades
Las mejores fotos del amanecer en San Salvador de Jujuy
Impresionante.

Las mejores fotos del amanecer en San Salvador de Jujuy

La hora dorada

La llamada hora dorada es uno de los fenómenos más admirados en la naturaleza. Se da dos veces al día, al comienzo de la mañana y al final de la tarde, cuando el sol se ubica en un ángulo bajo respecto al horizonte y la luz se vuelve más cálida, suave y envolvente.

Amanecer en Jujuy (4)

Por qué se produce la hora dorada

La explicación está en la dispersión de la luz solar. Durante la salida o la puesta del sol, los rayos deben atravesar una porción más extensa de la atmósfera en comparación con las horas centrales del día. En ese trayecto, las ondas cortas de luz —azules y verdes— se dispersan en el aire, mientras que las longitudes de onda más largas —rojas, naranjas y amarillas— llegan con mayor intensidad a la vista humana.

Este fenómeno físico se conoce como dispersión de Rayleigh y es el mismo que explica por qué el cielo se ve azul durante gran parte del día. En la hora dorada, sin embargo, las condiciones cambian y los tonos cálidos se vuelven protagonistas.

Amanecer en Jujuy (5)

La duración varía según el lugar y la estación

La hora dorada no siempre tiene la misma duración. En países cercanos al ecuador puede extenderse entre 20 y 30 minutos, mientras que en regiones más australes, como la Argentina, suele variar entre 30 y 60 minutos dependiendo de la época del año.

En invierno, cuando los días son más cortos, el fenómeno tiende a durar menos tiempo, mientras que en verano puede prolongarse. Además, la presencia de montañas, nubosidad o partículas en el aire puede intensificar o atenuar los colores.

Un recurso clave para la fotografía

En el mundo de la fotografía y el cine, la hora dorada es considerada un momento ideal para trabajar con la luz natural. La suavidad de los rayos solares evita sombras duras y resalta las texturas, mientras que los tonos cálidos añaden dramatismo y belleza a las imágenes.

En Jujuy, por ejemplo, la combinación entre cerros, quebradas y cielos despejados genera escenarios espectaculares que, en la hora dorada, alcanzan su máximo esplendor.

Un espectáculo cotidiano pero siempre diferente

Aunque ocurre todos los días, la hora dorada nunca se repite de la misma manera. Los colores, la intensidad de la luz y la interacción con el paisaje hacen que cada amanecer o atardecer tenga su propio sello. Por eso, miles de personas en todo el mundo esperan ese momento para observar, fotografiar o simplemente disfrutar de un instante en el que la naturaleza despliega toda su belleza.

Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

