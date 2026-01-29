Amor en la Puna: se casaron en la Laguna de Pozuelos y conmovieron a todos

Casamiento viral y en las alturas.

El amor también se celebra en lo más alto de Jujuy. Fabiola Calizaya y José Luis Mamani protagonizaron una escena tan íntima como poderosa: se casaron a orillas de la Laguna de Pozuelos, en el departamento Rinconada, y el momento recorrió las redes sociales.

El video, compartido por medios de la zona, mostró a la pareja vestida con ponchos tradicionales mientras escuchaban atentamente las palabras de quien dirigía la ceremonia. El paisaje, el silencio, la familia y la emoción hicieron el resto.

Laguna de Pozuelos- adn travel Un sí que quedará marcado para siempre La ceremonia se desarrolló al aire libre, con la laguna como testigo y la inmensidad de la Puna como marco. Sin grandes protocolos ni salones, Fabiola y José Luis eligieron un entorno cargado de identidad y simbolismo para sellar su unión.

Las imágenes reflejaron un momento sencillo pero profundo, donde la tradición, la cultura y el amor se combinaron en una postal única. Los ponchos, el viento, la compañía de los amigos y la familia y la calma del lugar le dieron al casamiento un carácter especial.

El video que se hizo viral Tras publicarse en redes sociales, el momento despertó cientos de reacciones y mensajes de felicitación. Usuarios destacaron ña elección del lugar y la emoción que transmitió la escena. casamiento

