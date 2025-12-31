Anuario 2025: los hechos que marcaron Jujuy, el país y el mundo

TodoJujuy.com presenta su Anuario 2025, un recorrido desde enero hasta diciembre por los acontecimientos más relevantes que marcaron el año en la provincia, el país y mundo.

Plazo final. Últimas horas para completar el censo para docentes y no docentes en Jujuy

Servicio. Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo

Mes a mes, reunimos en un solo material los hechos más destacados, las noticias que generaron impacto y los momentos que definieron la agenda informativa de Jujuy, la Argentina y todo el mundo. En este repaso, te invitamos a revivir los temas que fueron protagonistas durante todo el 2025.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.