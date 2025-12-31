miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 14:31
Resumen.

Anuario 2025: los hechos que marcaron Jujuy, el país y el mundo

Un repaso mes a mes por los hechos que marcaron a Jujuy, el país y todo el mundo en 2025, reunidos en un anuario que destacó lo más importante del año en un solo material.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Anuario TodoJujuy.com

Anuario TodoJujuy.com

TodoJujuy.com presenta su Anuario 2025, un recorrido desde enero hasta diciembre por los acontecimientos más relevantes que marcaron el año en la provincia, el país y mundo.

Mes a mes, reunimos en un solo material los hechos más destacados, las noticias que generaron impacto y los momentos que definieron la agenda informativa de Jujuy, la Argentina y todo el mundo. En este repaso, te invitamos a revivir los temas que fueron protagonistas durante todo el 2025.

El anuario 2025 de TodoJujuy.com

Embed - ANUARIO 2025

