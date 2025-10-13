lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 09:52
Servicios

Arreglaron el acueducto en San Salvador de Jujuy

El suministro de agua quedó restablecido anoche. La empresa detecta fallas en distintos acueductos y ejecuta reparaciones definitivas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Por un arreglo, podría haber baja presión o cortes de agua en barrios de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Por un arreglo, podría haber baja presión o cortes de agua en barrios de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Vilte explicó que una válvula presentó una falla de funcionamiento, lo que obligó a interrumpir el suministro para poder trabajar con seguridad. “Tuvimos que cortar el servicio para reparar la válvula y anoche quedó funcionando normalmente”, señaló.

Durante la intervención se registraron cortes momentáneos y baja presión en sectores cercanos, con reportes en Santa Rosa, Coronel Arias y zonas aledañas. Concluida la obra, la empresa indicó que el caudal y la presión se estabilizaron durante la noche.

Agua
La empresa detecta fallas en distintos acueductos y ejecuta reparaciones definitivas. Ante el mayor consumo y la llegada del verano, piden uso responsable y garantizan asistencia con camiones cisterna a hospitales, escuelas y servicios esenciales.

La empresa detecta fallas en distintos acueductos y ejecuta reparaciones definitivas. Ante el mayor consumo y la llegada del verano, piden uso responsable y garantizan asistencia con camiones cisterna a hospitales, escuelas y servicios esenciales.

Roturas en diversos tramos del acueducto

"Estamos detectando varias roturas en acueductos y trabajando para reparaciones definitivas."

El gerente operativo confirmó que se están detectando varias roturas en distintos tramos de acueductos. Las cuadrillas trabajan en reparaciones puntuales y soluciones definitivas para reducir la recurrencia de fallas.

De cara a los próximos meses, la compañía acelera tareas preventivas para el verano, cuando el sistema enfrenta mayor exigencia. “Se nota que los jujeños están usando más agua que el año pasado”, dijo Vilte, por lo que pidió uso responsable para evitar nuevas complicaciones en jornadas de calor.

Frente a incidentes como el de Falucho, la meta operativa es normalizar el servicio dentro de las 24 horas. Ese es el estándar con el que se planifican los trabajos, priorizando los puntos de mayor impacto sobre los usuarios.

Mientras dura una reparación, Agua Potable asiste a hospitales, centros de salud, escuelas y servicios penitenciarios con camiones cisterna, distribuyendo agua según la necesidad de cada institución. Ese esquema se activa en paralelo al trabajo de campo hasta restablecer el suministro.

Finalmente, la empresa recordó que, si algún domicilio aún percibe baja presión o turbiedad inicial, se recomienda abrir lentamente la llave general, purgar aire por la canilla más baja y dejar correr el agua unos segundos hasta que salga clara. Ante cualquier situación persistente, se solicita reportar por los canales oficiales para el seguimiento técnico.

Aumenta el consumo de agua en Jujuy

"Nos preparamos para el verano, que puede ser duro: el consumo aumentó respecto del año pasado."

"Se nota que los vecinos están usando mucho más agua incrementado el consumo. Ante esa situación, cuando surge una rotura, nosotros tratamos de normalizar el servicio lo antes posible, dentro de las 24 horas. Ese es el objetivo" remarcó Vilte.

Por  Gabriela Bernasconi

