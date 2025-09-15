Así están las rutas este lunes 15 de septiembre: cortes, desvíos y choques

Arrancamos este lunes 15 de septiembre con sol en la provincia de Jujuy y cortes en diversos sectores de rutas provinciales y nacionales.

Tránsito. Así están las rutas este viernes 12 de septiembre: peregrinos, cortes, desvíos y choques

Atención. Hay más de 15 mil peregrinos en las rutas del Norte: extremar las medidas de precaución

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34 Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

OBRA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

RN 34 KM 1158 Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande Cortes en el arroyo Huaico Grande

EN OBRA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34

Tramo RN 34 KM 1159 entre RP 61 Y RP 43

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvío de transito temporario- con extrema precaución

* Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43 RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43

OBRA DE REPAVIMENTACIÓN – La Mendieta

En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta

Estado de transitabilidad: corte total

* Dirección Prov. De Vialidad informa que se implementó un corte total en ruta prov. 56 alt. Loc de Carahunco habiendo acceso a la misma por Ruta Provincial 56, en tanto a la Localidad de La Mendieta habrá acceso desde Ruta Nac 34, en el marco de los trabajos del Plan Provincial Jujuy construye

En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta

En un mes y medio estará listo el nuevo puente del barrio Huaico

Se llevan a cabo obras de infraestructura en puente ubicado en el barrio Huaico de San Salvador de Jujuy y dentro de 45 días las tareas finalizarán.

En ese marco, el gobernador Carlos Sadir asistió al lugar acompañado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; y el ingeniero Raúl Ulloa de la empresa JUMI SRL, encargada de la obra.

Durante la visita, el Mandatario provincial saludó a los trabajadores y dialogó con los funcionarios sobre los avances en la zona. En ese marco, Stanic explicó que el proyecto está incluido en el Plan Provincial de Repavimentación “Jujuy Construye”, siendo la tercera intervención sobre la Ruta Provincial N° 4, después de los trabajos realizados en Yala y en Reyes.

“Hoy es un día muy importante porque vamos a montar las vigas, este procedimiento le da forma al puente. En un mes y medio vamos a terminar con la obra”, adelantó el ministro.

Las obras en el puente de Huaico tardarán entre 2 y 3 meses (3)

Transitable con precaución