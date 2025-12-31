Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Mediante el Decreto N° 4526, el Poder Ejecutivo de Jujuy dispuso que este miércoles 31 de diciembre es asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial para los agentes de la administración pública por la celebración del año nuevo.

La medida comienza a regir a partir de las 12 horas . La idea es permitir que los trabajadores estatales puedan desplazarse con tiempo a sus destinos elegidos para poder despedir al año 2025 y recibir el año nuevo, el 2026.

Ya se había confirmado que los asuetos administrativos por las fiestas de fin de año se aplicarán también el viernes 2 de enero para los trabajadores , según decretó el Gobierno nacional mediante el Boletín Oficial. La medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

El Gobierno Nacional dispuso el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 1° de enero como feriado nacional, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, el artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.