Autismo e inclusión en Jujuy: cómo construir escuelas y espacios deportivos más accesibles

La inclusión de personas con autismo en las escuelas, los clubes y otros espacios de la vida cotidiana continúa siendo un desafío para la sociedad. En Jujuy, se desarrollan jornadas de capacitación destinadas a docentes, familias y miembros de la comunidad, con el objetivo de brindar herramientas que permitan comprender mejor el autismo y generar mayores oportunidades de participación.

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Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física y especialista en autismo, explicó la importancia de construir entornos accesibles, fortalecer el acompañamiento y eliminar las barreras que todavía enfrentan muchas personas autistas. Además, destacó que la inclusión no debe limitarse al ámbito educativo, sino extenderse a las actividades deportivas, recreativas y sociales.

La propuesta de capacitación se desarrolla en San Salvador de Jujuy, impulsada desde el ámbito municipal y la Secretaría de Desarrollo Humano, con la participación de docentes de los niveles inicial, primario y secundario.

La primera jornada se realizará este viernes, de 14 a 18 horas, en el Club Luján. Si bien los cupos para la capacitación docente ya se encuentran completos, las actividades de la tarde estarán abiertas a las familias, fundaciones y personas interesadas en conocer más sobre el autismo.

La formación continuará el sábado, de 8:30 a 12:30, en un espacio cultural mencionado por los organizadores.

Según explicaron, la respuesta de los docentes fue inmediata y permitió completar rápidamente las inscripciones, lo que refleja el interés por incorporar nuevas herramientas de acompañamiento.

La importancia de comprender el autismo para construir una sociedad inclusiva

Sotelo explicó que el autismo es una condición heterogénea, lo que significa que cada persona presenta características, necesidades y formas de relacionarse diferentes.

Algunas personas autistas pueden experimentar desafíos en la comunicación, la interacción social y el juego, además de presentar intereses específicos o comportamientos repetitivos.

Por ese motivo, el especialista consideró fundamental que la comunidad pueda conocer estas características para evitar prejuicios y situaciones de exclusión.

Una persona autista, explicó, tiene derecho a participar de las mismas actividades que cualquier otro ciudadano, como asistir a un club, practicar natación, realizar compras o recibir asistencia en situaciones de emergencia.

En ese sentido, señaló que la inclusión comienza con acciones sencillas que pueden generar cambios importantes en la vida cotidiana.

"Yo siempre digo que una familia de una persona autista gana el 50% del camino cuando se encuentra una persona que le pregunta: ¿qué necesitás?", expresó.

Qué herramientas pueden utilizar los docentes para acompañar a estudiantes autistas

Durante la entrevista, Sotelo destacó que una de las herramientas más importantes es brindar seguridad y generar ambientes que resulten comprensibles y predecibles para los estudiantes.

Explicó que algunas personas autistas pueden sentirse abrumadas por determinados estímulos o por situaciones que no logran anticipar. En esos casos, contar con una persona de confianza que acompañe y explique lo que está sucediendo puede resultar fundamental.

Otra de las estrategias mencionadas es el uso de apoyos visuales, que permiten anticipar actividades, comprender consignas y conocer qué se espera de cada estudiante.

El especialista comparó estas herramientas con los anteojos que utiliza una persona para mejorar su visión: así como los lentes facilitan el acceso a la información visual, determinados apoyos pueden ayudar a una persona autista a comprender mejor su entorno.

También destacó la importancia de respetar los tiempos individuales, adaptar las propuestas educativas y mantener una comunicación permanente con las familias.

Una educación más humana y centrada en los estudiantes

Sotelo planteó que la inclusión requiere revisar la manera en que se construyen los vínculos dentro de las instituciones educativas.

Según explicó, los estudiantes deben ocupar el lugar central en los procesos de aprendizaje y los docentes tienen la responsabilidad de generar condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades.

El especialista remarcó que la escuela debe ser un espacio en el que todos los chicos encuentren acompañamiento, especialmente quienes atraviesan situaciones de desigualdad o enfrentan mayores dificultades para participar.

También hizo referencia a una problemática que aparece con frecuencia en las conversaciones con familiares de personas con discapacidad: la sensación de soledad.

"La primera palabra que aparece es la soledad. Y la única forma de combatir la soledad es con un otro", sostuvo.

En este sentido, propuso fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, familias y profesionales, además de generar instancias de reflexión para mejorar las prácticas educativas.

La inclusión de personas autistas en clubes y espacios deportivos

Otro de los temas centrales fue el acceso de las personas autistas a las actividades deportivas y recreativas.

Sotelo, quien cuenta con aproximadamente 20 años de experiencia en el área, recordó que tiempo atrás era frecuente encontrar instituciones que rechazaban la participación de chicos autistas.

Contó que, durante sus primeros años de trabajo, cuando consultaba si podía asistir a una pileta de natación con un estudiante autista, algunas instituciones directamente le negaban el ingreso.

Sin embargo, señaló que esta situación comenzó a modificarse y que actualmente existe una mayor apertura por parte de clubes, espacios recreativos y propuestas de turismo accesible.

A pesar de estos avances, advirtió que todavía hay instituciones donde la posibilidad de participar depende de la predisposición de sus responsables.

Para el especialista, esto representa una desigualdad que debe superarse mediante políticas y prácticas que garanticen el acceso a las actividades.

El desafío de abrir más espacios para las personas autistas

La capacitación que se desarrolla en Jujuy busca precisamente ampliar estas oportunidades y promover una mayor participación de las personas autistas en diferentes ámbitos.

Desde la organización destacaron que la propuesta no está destinada únicamente a los docentes, sino también a familias, instituciones deportivas, fundaciones y miembros de la comunidad.

El objetivo es que cada vez más espacios cuenten con herramientas para acompañar las distintas necesidades y evitar que las personas autistas encuentren obstáculos al momento de participar en actividades educativas, sociales o recreativas.

Sotelo insistió en que la inclusión no depende exclusivamente de grandes modificaciones o recursos económicos, sino también de la disposición para escuchar, comprender y ofrecer apoyos adecuados.

De esta manera, las jornadas buscan promover una comunidad más accesible, donde las personas autistas puedan participar, aprender y desarrollarse con el acompañamiento necesario y en igualdad de oportunidades.