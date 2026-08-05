Barrio Almirante Brown: le quisieron robar el caño de gas y provocaron una fuga

Un intento de robo registrado durante la mañana de este miércoles en un domicilio del barrio Almirante Brown provocó una importante fuga de gas que afectó a gran parte de la cuadra. El hecho ocurrió sobre calle Las Heras al 300 y obligó a desplegar un operativo de Bomberos, personal de Tránsito y trabajadores de la empresa prestataria del servicio.

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Según informaron desde el lugar, una persona habría intentado sustraer el flexible de cobre que conecta el medidor domiciliario con la red. La manipulación dañó la instalación y generó un escape que se extendió por el sector.

El propietario de la vivienda explicó que recibió una llamada de su madre, una mujer mayor que se encontraba en el domicilio, luego de que un vecino detectara el escape y alertara a los servicios de emergencia.

“Vine urgente y Bomberos me indicó que habían querido robar el flexible que conecta el medidor de gas en la calle. Esa imprudencia hizo que se generara el escape”, relató.

El hombre señaló que el olor era intenso y dificultaba la respiración en la cuadra. También destacó la rápida intervención de los bomberos, quienes lograron cerrar el paso del gas antes de que se produjera un incidente mayor.

“De milagro no ocurrió nada. Por un pedacito de cobre de unos 20 centímetros pusieron en peligro a toda la comunidad”, expresó.

Fuga de gas en barrio Almirante Brown

Cortaron el tránsito cerca del estadio 23 de Agosto

Como medida preventiva, el tránsito vehicular fue interrumpido en calle Las Heras y sectores cercanos a Párroco Marshke. La situación también provocó demoras en la zona de circunvalación del estadio 23 de Agosto.

El propietario indicó que el corte se extendió desde inmediaciones del estadio hasta la cuadra afectada, debido al riesgo que podía representar cualquier chispa mientras persistía la acumulación de gas.

Una vez controlada la fuga, los bomberos se retiraron y el personal de la empresa de gas permaneció en el lugar para reemplazar el flexible dañado y revisar la instalación.