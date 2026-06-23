Barrio Belgrano celebró su 86° aniversario con una kermés vecinal

El barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy celebró su 86° aniversario el sábado 20 de junio con una kermés vecinal realizada en el sector. La actividad reunió a vecinos, centros vecinales cercanos, instituciones educativas, clubes deportivos y emprendedores. La jornada coincidió con el Día de la Bandera y se desarrolló con propuestas culturales, recreativas y comunitarias. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la participación barrial y generar espacios de integración entre familias de la zona.

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La celebración tuvo lugar durante la tarde del sábado en distintos espacios del barrio Belgrano, en San Salvador de Jujuy. Vecinos del sector y de zonas cercanas participaron de una propuesta abierta que combinó feria, espectáculos y actividades recreativas.

La convocatoria reunió a familias completas en un clima festivo. También participaron barrios cercanos como La Isla y El Chingo, lo que amplió la integración entre sectores y reforzó el sentido comunitario de la jornada.

La kermés contó con stands de emprendedores locales, juegos para niños y presentaciones artísticas, generando espacios de encuentro pensados para todas las edades, mientras los emprendedores del barrio ofrecieron productos artesanales, gastronomía y artículos regionales que impulsaron el movimiento económico dentro de la propia comunidad.

Durante la jornada también se presentaron grupos de danza y formaciones musicales de la ciudad, que aportaron ritmo y color a la celebración, con el acompañamiento del público en cada una de las presentaciones a lo largo de la tarde, y el cierre estuvo a cargo de la Banda de Música 19 de Abril, que ofreció un repertorio popular que reunió a los vecinos en el espacio principal del barrio.

Propuestas recreativas para toda la familia

Las propuestas recreativas para toda la familia incluyeron juegos infantiles y actividades pensadas para el disfrute de niñas y niños del barrio, junto con iniciativas espontáneas organizadas por vecinos e instituciones que dieron dinamismo a toda la jornada.

Durante el cierre del encuentro se entregaron certificados a vecinos destacados del barrio Belgrano, en reconocimiento a su participación y compromiso con la comunidad, en un acto que contó con la presencia de referentes de instituciones locales y organizaciones sociales del sector.

El evento fue organizado de manera conjunta por el centro vecinal del barrio Belgrano, instituciones educativas, clubes deportivos y vecinos autoconvocados, mientras que la articulación con barrios cercanos permitió ampliar la convocatoria y consolidar el trabajo en red entre distintos sectores de la ciudad.

Un encuentro que fortalece la vida barrial

El organizador de la kermés y presidente del Club General Belgrano, César Alemán, señaló que la iniciativa surgió del trabajo colectivo entre vecinos y organizaciones del barrio, con el objetivo de recuperar espacios de encuentro comunitario y promover actividades para la familia y la niñez.

Mientras que vecinos del sector destacaron la alta participación y el clima de celebración durante toda la jornada, en un nuevo aniversario del barrio que contó con una importante presencia de la comunidad y dejó en evidencia el interés por sostener espacios de encuentro y participación dentro del barrio Belgrano.